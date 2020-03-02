EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi

EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu

6 saat önce

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, tek amaçlarının ülke ihracatına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu, System.String[]

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, tek amaçlarının ülke ihracatına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.


EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, 14 ay önce kurulan derneğin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Derneğin tamamının üretici olan 32 üyeden oluştuğunu belirten Başkan Aloğlu, "Bunların çoğunluğu hali hazırda ihracat yapıyor. Bir kısmı da ihracata kapı açmak için derneğimize üye olan üyeler. Derneğimizin kurulma amacı ülkemizin ihracatına ivme kazandırmak, ihracat yapanlara daha fazla ihracat yaptırabilmek, hiç ihracat yapmamışlara da yurt dışında pazarlar bulup ihracata başlatmak. Bunun yanında kamu yararına devletimizle beraber el ele çalışan bir kurumuz. Kurulduğumuz günden bu yana 11 ülkeyle irtibata geçip ürünlerimizin tanıtılmasını ve iş bağlantılarının gerçekleştirilmesini sağladık. İçimizde gıdadan tekstile, otomotivden mermere her sektörden temsilciler bulunuyor. ve temsilcilerimiz el ele verip daha fazla neler yapabileceklerinin planını yapıyor" dedi.


İhracatın yanı sıra dernek üyelerinin yurt içinde de önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aloğlu, "Perakende sektöründe 7'nci iş yeri faaliyete geçti ve istihdama katkı sağlandı. Üyelerimizin 2 binden fazla kurumda iş arkadaşları bulunuyor. Yurt dışına yönelik ise tamamen ihracat odaklı çalışıyorlar. İthalatı hiç düşünmeyen ekibimiz, ülke ithalatını en az düzeye çekme düşüncesindedir. Bunun yanı sıra Ege ihracatçılarının yanında farklı bölgelerde bizimle beraber yürüyecek ihracatçı dernekleri de kurulma aşamasında. Ülke menfaati doğrultusunda bizlerle aynı düşünceye sahip ekiplerle daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Hep birlikte ihracat artışına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.


İhracatla ilgili plan ve seminerler, girişimcilik kursları düzenlediklerini ifade eden Aloğlu, " Avrupa Birliği'nin ve ülkemizin hibe ve destek projeleri kapsamındaki bilgileri hem meslektaşlarımız, hem üyelerimiz, hem de bizler isteyenlere aktarıyoruz. Bu konuda dışarıdan ücretsiz danışmanlık hizmeti veren bir kurumuz. Yurt dışı fuarlara katılmaya, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeye önem gösteren bir topluluğuz" dedi. - MANİSA

İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EGEİD, Manisa'nın Avrupa'ya açılan kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]