EGEİD pandemi döneminde ihracatçıları dinliyor

40'ı aşkın sektör temsilcilerinden oluşan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) pandemi döneminde üreticilerle bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya başladı. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu sektör temsilcilerini ziyaret ederek pandemi sürecinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu pandemi döneminde sektör temsilcilerini dinlemeye devam ediyor. İlk olarak sanayi bölgesinde akü üretim makinesi üreten ve 34 ülkeye ihracat yapan ZESAR'ı ziyaret eden EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, "Zor bir dönemden geçiyoruz ama üreticilerimizin azmiyle bu günleri de geride bırakacağız. Şuan ihracat yapan kimi sektörlerimiz üretime yetişemiyor bazı sektörlerimiz ise yarı kapasite ile çalışıyor. Tabii ki amaçladığımız bütün üreticilerimizin tam kapasite ile üretim yapması ve bunun yanında dış yatırımcının da ülkemizdeki yatırım fırsatlarından faydalanması. Biz EGEİD olarak ne yapabiliriz diye bugün itibariyle üreticilerimizle fikir alışverişinde bulunmaya başladık. Bu konuda da elimizden geleni hem devletimiz için hemde üreticilerimiz için yapacağız." dedi.

Fabrikalarına gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ZESAR şirketinin Teknik Genel Müdür Yardımcısı Beycan Gül ise, "Sektörün öncü akü ekipman ve teknoloji tedarikçilerinden biri olan ZESAR, ürettiği makinelerin kalite standartları ve çeşitliliği ile yurt dışında da çok güçlü bir markadır. Ürettiğimiz makineler ile 50'den fazla akü üreticisinin tedarikçisiyiz. Covid-19 pandemi sürecine rağmen tam kapasite çalışmamızın yanı sıra yeni yatırımlarımız ve geliştirmelerimiz devam etmektedir. Sektördeki yeni ve gelecek akü teknolojilerini yakın takip ederek kısa ve uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda, Li-Ion (Lityum İyon) akü teknolojisi için gerekli alt yapı çalışmalarımızı da hızlandırdık. 52 senelik Know-how ve sektör tecrübesi ile ZESAR, bugün üretiminin yüzde 90'nını ihraç ederek global bir firma olarak emin adımlarla ilerlemektedir." diye konuştu.

EGEİD Başkanı Aloğlu sektör ziyaretlerinin artarak devam edeceğini dile getirdi. - MANİSA