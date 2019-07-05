Egeli 3 bilim insanının 3 projesine TÜBİTAK'tan destek

Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından "TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"na sunulan projelerden 3'ü kabul edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu –TÜBİTAK- 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2018 Yılı Proje Sonuçları açıklandı. "TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2018 Çağrıları 2. Aşama Değerlendirmesine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Durmaz, Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Yuşan, Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin yürütücülüğünde sunulan projeler kabul edilerek destek kapsamına alındı.

Ege Üniversitesi akademisyen ve araştırmacıları tarafından sunulan 3 projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilerek desteklendiğini vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Türkiye'nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden biri olan üniversitemiz, sadece eğitim ve araştırmaları ile değil, aynı zamanda araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütüyor ve ülkemizde birçok alanlarda ilklere imza atmaya devam ediyor.Üniversitemiz araştırmacıları tarafından 'TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na sunulan projelerden 3'ü kabul edildi. Akademisyenlerimizin yürütücülüğünde sunulan projelerin üniversitemizin araştırma potansiyelinin topluma ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Güçlü olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Ege Üniversitesi'nde oluşturulan ideal akademik kültürün çıktılarını ulusal ve uluslararası arenada almaya başladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"TÜBİTAK tarafından da onaylanan Ege Üniversitesi Araştırma Politikamız ile birlikte güçlü olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımız bu hedef çerçevesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda öncelikle üniversitemizin güçlü yönlerini ön plana çıkartmak ve araştırma evrenimizin lokomotifi haline getirmek için çalışmaktayız. Ege Üniversitesi olarak öncelikli hedefimiz olan Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Egeli bilim insanı olarak göstermiş olduğunuz başarılar bizleri hedefimize bir adım daha yaklaştırmaktadır. Araştırmacılarımızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Program kapsamında yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Durmaz'ın "Yenilikçi Tanı Kitleri", Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Yuşan'ın "Nükleer Güvenlik" ve Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin'in "Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri" çağrı başlıklı projeler kabul edildi.

TÜBİTAK'tan yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerine destek

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı; Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim-teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemeyi ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlıyor.

Belli dönemlerde ve belli konu başlıklarında açılan program, 2018 yılında 40 çağrıda açıldı. İlgili çağrılar kapsamında birinci aşama için önerilen bin 577 adet proje önerisinden 770'i ikinci aşama başvurusuna hak kazandı ve bu projelerden 644'ü için ikinci aşama başvurusu yapıldı. Söz konusu proje önerilerinden de 512'si bilimsel değerlendirmeye alınırken, 74 adet projenin desteklenmesine karar verildi.Kabul edilen 74 proje, 48 farklı kurumdan desteklendi.