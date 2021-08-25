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Egeli akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde - Son Dakika

Egeli akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

25.08.2021 09:14
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Türkiye'den 44 akademisyenin bulunduğu sıralamada EÜ'den 8 bilim insanı yer aldı.

Egeli bilim insanları yaptıkları nitelikli bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla hem literatüre hem de insanlığa katkı vermeyi sürdürüyorlar. 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verilerine dair sıralamaların yer aldığı "AD Scientific Index" yayımlandı. Türkiye'den 44 akademisyenin bulunduğu sıralamada Ege Üniversitesinden 8 bilim insanı yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli bilim insanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Bilim insanlarının H index, i10 index ve atıf sayısını baz alarak toplam ve son 5 yıldaki üretkenlik katsayısı ile üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ve değerlendirmesi yapan "AD Scientific Index" (Alper-Doger Scientific Index) çalışması dscientificindex.com adresinden açıklandı. 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verilerinin sıralandığı çalışmada 44 Türk akademisyen yer aldı.

Yayımlanan "AD Scientific Index"de yer bulan Egeli bilim insanlarını nitelikli çalışmalarından dolayı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim insanları yaptıkları çalışmalarla uluslararası indekslerin yaptıkları sıralamalarda yer alıyorlar.Ulusal ve uluslararası arenada pek çok nitelikli araştırmaya imza atan akademisyenlerimiz hem literatüre önemli katkı yapıyor hem de insanlığın sorunlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Pek çok alanda yapılan değerlendirmeler neticesinde kalitesini tescilleyen üniversitemiz 'Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek' mottosuyla küresel bir araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verilerin yer aldığı AD Scientific Index yayımlandı. Bu yeni index i10 indexi, H indeksi ve atıf sayılarının toplam ve son 5 yıldaki değerleri ve atıf, H ve i10 indeksi verilerinin son 5 yıl toplam oranları kullanılarak oluşturuldu. Bilim insanları; temel alan, branş, çalıştığı kurum, ülke, region ve world bazında toplam 9 parametre ile değerlendirildi. Bilim insanlarının akademik dünya içindeki yerini ve zaman içindeki gelişimini gösteren çalışma,aynı zamanda oluşturulan çok sayıda tablo ve grafikle üniversite, bölge ve ülke analiz raporlarına ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Ülkemizden 44 akademisyenin yer aldığı sıralamada üniversitemizden 8 bilim insanı bulunuyor. Listede yer alan akademisyenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesinden farklı disiplinlerden 8 bilim insanın bulunduğu listede Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rana Çiftçi, Egeli bilim insanları arasında birinci, Türk akademisyenler arasında 14'üncü, bölge çapında 174'üncü, dünya çapında 504'üncü sırada yer aldı. Genel sıralamanın yanında alan bazında sıralama yapıldı. Tarım ve Ormancılık alanında; Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, EÜ içerisinde 18'nci, ülke çapında 477'nci, bölge çapında 29 bin 316'ncı, dünya çapında 91bin 721'nci sırada yer aldı. Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ise EÜ içerisinde 27'nci, ülke çapında 854'ncü, bölge çapında 40 bin 098'nci, dünya çapında 123 bin 258'nci sırada yer aldı.Mühendislik alanında; Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kabay, EÜ içerisinde 5'nci, ülke çapında 155'nci, bölge çapında 14.903'ncü, dünya çapında 48.621'nci sırada yer aldı. Tıp-Sağlık alanında; Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Akalın EÜ içerisinde 2'nci, ülke çapında 82'nci, bölge çapında 8.013'ncü, dünya çapında 26.878'nci sırada, yine Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ulus Salih Akarca EÜ içerisinde 9'ncu, Ülke çapında 186'ncı, Bölge çapında 16.965'nci, Dünya çapında 54.997'nci sırada yer aldı. Doğa Bilimleri alanında; Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rana Çiftçi, EÜ içerisinde 1'nci, Ülke çapında 14'ncü, Bölge çapında 174'ncü, Dünya çapında 504'ncü sırada,Fen Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Münir Öztürk, EÜ içerisinde 3'ncü, Ülke çapında 87'nci, Bölge çapında 8.323'ncü, Dünya çapında 27.831'nci Sırada yer aldı.

Öğretim Üyesi, Üniversite, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Egeli akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde - Son Dakika


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