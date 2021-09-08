Üye Girişi
Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje - Son Dakika

Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje

08.09.2021 09:50
Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje, System.String[]

Ege Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) nezdindeki başarıları devam ediyor.

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2021 yılı 1'inci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan değerlendirmeye göre Ege Üniversitesinin 13 projesi desteklenmeye uygun bulundu.Bu 13 projeden biri de EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ela Atış'ın yürütücülüğünü yaptığı "Yaşam Döngüsü Analizi Perspektifinden Organik ve Konvansiyonel İncir Üretimi Sürdürülebilirliğinin Karşılaştırılması" adlı proje oldu.

Proje ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İncir üretimi ve pazarlaması için oldukça yararlı olacak bu projeyi gerçekleştiren Prof. Dr. Ela Atış hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Proje, TÜBİTAK ARDEB tarafından da desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK nezdinde başarılı bir kurum olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

Projenin hedefini anlatan Prof. Dr. Ela Atış, "Araştırmamızın amacı, Türkiye'de organik ve konvansiyonel incir üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinin ekonomik ve sosyal performanslarını ve çevresel etkilerini yaşam döngüleri boyunca karşılaştırmaktır. Bu amaç, Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi, tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamayı hedefleyen 'Avrupa Yeşil Mutabakatı' ile de örtüşmektedir. Araştırmada, organik ve konvansiyonel incirin oluşturduğu değer zincirinin analizi için yaşam döngüsü analizi kapsamında 'Çevresel Yaşam Döngüsü' ve 'Sosyal Yaşam Döngüsü' analizlerinden yararlanılacak" dedi.

Üretim ve pazarlamadaki sorunlara çözüm önerileri

Prof. Dr. Atış, "Bu çalışma ile incir üretim ve pazarlamasının sosyal, ekonomik ve çevresel süreçleri incelenerek, bütüncül bir durum analizi ile var olan sorunlara kapsamlı çözüm önerileri getirilecek. İncir üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında doğal kaynak kullanımının azaltılması sağlanacak. Proje, sürdürülebilir incir üretimini sağlamak için çevreye zararlı uygulamaların azaltılması, organik incir üretiminin yaygınlaşması, organik ve konvansiyonel incir ihracatında rekabetin artması yönünde politikaların oluşturulmasına yol gösterici olacak" diye konuştu.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ela Atış'ın yaptığı projenin ekibinde Prof. Dr. Ahmet Altındişli ve Doç. Dr. Cihat Günden yer alıyor.

Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje

Ziraat Fakültesi, Türkiye, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor 10:06 Futbolseverler Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı 09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak 09:37 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı 09:23 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi 08:49 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 01:20 Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı 23:55 Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı

Son Dakika Haberleri
10:09 Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor
10:00 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı
09:46 Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor
09:44 15 yaşında genç, iki hırsızı kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
09:36 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
09:22 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
08:55 Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor
08:48 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:34 Endonezya'da çıkan yangında 41 mahkum, yanarak hayatını kaybetti
Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor         
10:09
Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi         
10:01
Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor         
09:46
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi         
08:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor         
07:39
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik         
00:20
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı         
20:33
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 10:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli Akademisyenlerden incir üretimine ve pazarlamasına yönelik önemli proje - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement