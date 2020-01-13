Egeli araştırma görevlileri ödülleri topladı - Son Dakika
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Egeli araştırma görevlileri ödülleri topladı

17 dakika önce

Genç araştırıcıları ve danışmanlarını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hocalarımızı ve araştırma görevlilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Egeli araştırma görevlileri ödülleri topladı, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kadrosundaki araştırma görevlileri Dr. Özge Erdolek Kozal, Dr. Begüm Yurteri Kösedağlı ile doktorasını İİBF'de yapan Dr. Özge Filiz Yağcıbaşı hazırladıkları doktora tezleriyle ödüle layık görüldü.

EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2 araştırma görevli ile bir süre araştırma görevlisi kadrosunda bulunan 3 genç araştırıcı hazırladıkları doktora tezleriyle ödüle layık görüldü. İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger'ın danışmanlığında Dr. Ar. Gör. Özge Filiz Yağcıbaşı ile aynı bölümden Prof. Dr. Funda Barbaros'ın danışmanlığında Dr. Ar. Gör. Özge Erdolek Kozal'ın hazırladıkları doktora tezleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye Ekonomi Kurumunun Ekonomi alanındaki Doktora ödülünü aldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder'in danışmanlığında Dr. Ar. Gör. Begüm Yurteri Kösedağli'nin hazırladığı doktora tezi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sadık Acar Doktora tez ödülünü aldı.

REKTÖR BUDAK'TAN GENÇ ARAŞTIRICILARA ZİYARET

Genç araştırıcıları ve danışmanlarını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, doktora tezleriyle ilgili bilgi aldı. Egeli akademisyenlerin donanımlı bireyler yetiştirdiğine değinen Rektör Budak, "Kaliteli akademik kadromuz, ülkemizin geleceğini inşa edecek genç nesilleri donanımlı bireyler olarak yetiştiriyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alan gençlerimiz bugün ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında, sektörlerinde ve bilim dünyasında önemli başarılara imza atıyor. İktisat Fakültemizde doktora eğitimi alan 3 genç araştırıcımız, hazırladıkları doktora tezleriyle alanlarında önemli ödüller aldı, kendilerini tebrik ediyorum. Gençlerimizin bundan sonraki akademik kariyerlerinde de maddi ve manevi destekçileri olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Necdet Budak, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:25 Kaynak: Bültenler
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