Egeli balıkçılar sezona bereketli başladı - Son Dakika

Av yasağının kalkmasıyla "Vira Bismillah" diyen Egeli balıkçılar için sezonun ilk günü bereketli geçti.

Salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunu erken bitiren balıkçılar, sezonun kapalı olduğu dönem boyunca, limanlarda ve barınaklarda demirledikleri teknelerine ve ağlarına bakım yaptı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda son hazırlıklarını yapan teknelerden "Rıfat Reis 2" de akşam saatlerinde mavi sularla buluşmak için 30 kişilik mürettebatıyla demir aldı.

İzmir Körfezi'nden Ege'nin serin sularına doğru yol alan Saim Kopuz ve yeğeni Fatih Kopuz idaresindeki tekne, yasağın sona erdiği gece yarısına kadar dalgalarla mücadele etti.

Saatler gece yarısını işaret ettiğinde kaptanların talimatıyla ağlar denizle buluştu. Ay ışığı altında avcılık yapan mürettebat, denizden bol miktarda sardalya ve hamsi çıkardı.

Yeni sezonun ilk mahsulünü heyecanla kasalara dolduran deniz rençperleri, keyifli geçen ilk iş gününde türküler de söyledi.

Balık dolu kasalar, Eğri Limanı'na yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Balıkçı Hali'ne götürüldü.

Alaca karanlıkta başlayan av, günün ilk ışıklarıyla sona erdi. Mürettebat ise akşam çıkacakları yeni sefer için dinlenmeye çekildi.

İlk gün bereketi

Yaşar Reis 2'nin kaptanı Fatih Kopuz, AA muhabirine, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Beklentilerinin çok yüksek olmamasına karşın iyi bir gün geçirdiklerini belirten Kopuz, "Özellikle sardalya Ege'nin bilinen balığı. Hamsi de çok iyiydi. Güzel balık çıktı. Bereketli bir gündü. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak." dedi.

Ege Denizi'nde ışıkla avcılık yapıldığını ve dolunay olan gecelerde avcılığın verimli geçmediğini belirten Kopuz, "Ay olduğunda denizde balık dağılıyor. Dolunay olduğunda çok balık olmaz. Ancak dolunay gidince sabaha karşı, günün ilk ışıkları denize gelmeden balığı bulduk. Yaklaşık 400 kasa balık çıkardık." diye konuştu.

İlerleyen günlerde balık fiyatlarının ucuzlayacağını kaydeden Kopuz, "Denizden aldığımız sinyaller bu sene balığın çok olduğu yönünde. Tabii işimiz 'rastgele'. Onu da göz önüne almak lazım." dedi.