Egeli balıkçılar sezonu umutlu açtı

Yaklaşık 4,5 aylık aradan sonra "vira bismillah" diyen Egeli balıkçılar, ağlarını dolu çekti.

15 Nisan'da sona eren 2018-2019 av sezonunun ardından barınak ve limanlara demirleyen balıkçılar, yaklaşık 4,5 ay süren av yasağı boyunca teknelerinde ve ağlarında gerekli bakımı yaptı.

Yasağın sona erdiği 1 Eylül'ü sabırsızlıkla bekleyen Egeli balıkçılardan Rıfat Reis 3 gemisinin 20 kişilik mürettebatı, gece saatlerinde mavi sularla buluşmak için Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan demir aldı.

İzmir Körfezi'nin açıklarına Ege Denizi'nin maviliklerine doğru yol alan, elleri dümende, gözleri radarda olan tekne kaptanları Atakan ve Volkan Canbaz kardeşlerin talimatıyla ağlar denizle buluştu.

Daha sonra mürettebatın hep birlikte topladığı ağlardan bol miktarda sardalya çıktı. Egeli balıkçılar, yeni sezonun ilk mahsulünü heyecanla kasalara doldurdu.

Karaburun kıyılarındaki Eğriliman'a yanaşan tekneden alınan kasalar, kamyonete yüklenerek İzmir Balık Hali'ne gönderildi.

Ege'nin en büyük balık hallerinden birine sahip İzmir'den balıklar tüm Türkiye'deki sofraları süslemek üzere yola çıktı.

Alacakaranlıkta başlayan av, günün ilk ışıklarıyla sona ererken aylardır bekledikleri sezona hızlı giriş yapan balıkçılar ise akşam çıkacakları yeni sefer için dinlenmeye geçti.

"Halkımız ucuz balık yiyecek"

Kaptan Atakan Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun bütün balıkçılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Ege'den Karadeniz'e binlerce balıkçının bugünü hasretle beklediğini ifade eden Canbaz, "Yeni sezonu umutla bekliyorduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Geldik ağlarımız dolu çıktı. İnşallah bu sene halkımıza ucuz balık yedirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ağlara takılan balıklar hakkında da konuşan Canbaz, "Ege'nin hamsisi niteliğindeki sardayla başı çekiyor. İlerleyen günlerde neler görürüz bilemiyorum ama tüm Türkiye'de çeşit çeşit balıkları vatandaşımızın sofralarına ulaştıracağız." diye konuştu.

İlk gün olması dolayısıyla hem tekneyi hem de balıkları tanıdıklarına değinen Canbaz, sezona ilişkin umutlarının daha da arttığını, olağanüstü bir durum olmaması halinde verimli bir sezon geçireceklerini dile getirdi.