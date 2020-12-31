Egeli bilim insanlarından aşı çağrısı - Son Dakika

Egeli bilim insanlarından aşı çağrısı

31.12.2020 10:57
Egeli bilim insanlarından aşı çağrısı, System.String[]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Anabilim dallarından Prof. Dr. Abdullah Sayıner, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ve Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, pandemiden kurtulmanın yolunun ancak çoğunluğun aşılanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Anabilim dallarından Prof. Dr. Abdullah Sayıner, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ve Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, pandemiden kurtulmanın yolunun ancak çoğunluğun aşılanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

EÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Abdullah Sayıner, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Meltem Taşbakan ile Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, korona virüsten korunmaya yönelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin başından bu yana sağlık çalışanlarının büyük bir gayretle virüse karşı savaş yürüttüğünü vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "Bu savaşı ancak birlikte mücadele vererek kazanabiliriz. Bilim insanlarımızın önerilerinin dikkate alınması çok önemli. Şu an virüsle başa çıkmanın en etkili yolu aşı. Vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını takip ederek aşı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"ARTIK MİKRO DÜZEYDE BULAŞTIRICILIK SÖZ KONUSU"

Korona virüs enfeksiyonunun temel olarak nefes alırken, öksürürken ya da konuşurken ağızdan çıkan parçacıklarla bulaştığının düşünüldüğünü belirten Prof. Dr. Sayıner, yapılan son araştırmalarda virüsün artık mikro düzeyde zerreciklerle bulaşabildiğinin tespit edildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Sayıner, "Herkese düzenli olarak maske takmalarını, karşılarındaki ya da yanlarındaki kişilerle en az 1,5 metre mesafe bulundurmalarını ve ellerini düzenli olarak yıkamalarını önerirdik. Oysa son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu virüs sadece büyük parçacıklarla değil çok küçük zerreciklerle de bulaşabiliyor. Aradaki temel fark bu zerreciklerin boyutları küçüldükçe yani mikro düzeylerde oldukça daha uzun süre havada asılı kalabiliyor. Parçacıklar yaklaşık 1 saniye içinde kabaca 1,5 metre mesafede yere düşerken, daha küçük mikro düzeydeki zerrecikler 3 saate kadar oda havasında asılı kalabiliyor. Bu nedenle de daha sonradan aynı ortama gelen insanların oradaki havayı solumasıyla bulaş görülebiliyor. O nedenle korunmada mevcut önlemlere ek olarak birkaç yeni uyarı daha var. İlki, kapalı ortamlarda çok zorda olmadıkça bulunmamalıyız. Eğer bir nedenle kapalı ortamda bulunmamız gerekiyorsa bu süreyi olabildiğince kısa tutmalıyız ve yüzümüzde mutlaka sürekli olarak maskemiz olmalı. Maskenin yüzümüze, burnumuzun çevresine ve yanaklarımıza tam oturduğunu düzenli olarak kontrol etmeliyiz. İkincisi, bu kapalı ortamların ister topluma açık alışveriş merkezleri ya da mağazalar; ister ev, iş yeri gibi mekanlar olsun mutlaka ortam havalarının düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için mutlaka düzenli olarak pencere ve kapıların düzenli olarak açılarak iç ortamdaki havanın değişmesi ve temizlenmesi sağlanmalı. Aşı ve kişisel koruyucu önlemler birbirlerini tamamlayıcıdır. Aşı olduğunda da tüm toplum bağışıklık kazanıncaya dek kişisel önlemleri uygulama devam etmeliyiz" dedi.

"AŞIDAN KORKMAYALIM"

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli yöntemin aşı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Taşbakan, Covid-19'un tanısı ve tedavisine yönelik birçok yeniliğin olduğunu ve yeni çalışmaların da devam ettiğinin altını çizdi. Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Prof. Dr. Taşbakan, "Mart ayından itibaren pek çok ülkede ve ülkemizde aşı çalışmalarına başlandı, ülkemizdeki aşı çalışmaları faz 1 ve faz 2 düzeyinde. İnşallah en kısa sürede faz 3 aşamasına da geçmeyi umut ediyoruz. Dünyada yapılan aşı çalışmalarında birkaçı faz 3 boyutuna geçmiş durumda ve ülkemizde de 24 merkezde bu aşıların faz 3 çalışmalarına katkı sunuluyor. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif korona virüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Bu nedenle lütfen aşıdan korkmayalım ve korona virüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır" dedi.

"YALNIZCA BİLİM İNSANLARINA GÜVENİN"

Covid-19'un insan hayatına girmesiyle ciddi korkular yaşandığını ancak maske, mesafe ve el hijyeniyle bu virüsten önemli ölçüde korunulabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Pullukçu da yalnızca bilim insanlarına güvenilmesi ve özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durulması gerektiğini söyledi. Mücadele sürecini olumsuz etkileyecek farklı yorumların yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, "Bu dönemde hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği yaşadık. Herkes farklı farklı şeylerden yorumlar yaptı. Kelle paçadan tutun sumağa kadar benzer birçok şey virüse karşı yararlı diye söylendi. Korona virüs için elimizde şu anda mücadele ettiğimiz etkin tedaviler var, yeni ilaçlar geliştiriliyor ve aşılar da piyasaya çıkmaya başladı. Risk altındaki gruplar ve 65 yaşın üzerindekiler lütfen aşılarını olsunlar. Enfeksiyon hastalıklarına karşı en iyi korunmalarından birisi de aşıdır. Bunun dışında bilim dünyasından olmayan insanların yaptıkları açıklamalara, hatta enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi hekimlerin açıklamalarına güvenin ve onların açıklamalarını takip etmeye çalışın. Hem kendiniz hem sevdikleriniz hem de insanlar için korunma önlemlerine uymaya lütfen devam edin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Egeli bilim insanlarından aşı çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe baskın yapıldı Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor         
10:18
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek         
09:34
Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi         
09:32
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek         
09:25
Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var         
08:44
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli bilim insanlarından aşı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei