Egeli dericiler İtalya'da 2 fuara katılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Egeli dericiler İtalya'da 2 fuara katılacak - Son Dakika Ekonomi

Egeli dericiler İtalya'da 2 fuara katılacak

6 saat önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İtalya'da katılacakları 2 fuarı ihracatı artırmak için büyük fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Egeli dericiler İtalya'da 2 fuara katılacak, System.String[]

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İtalya'da katılacakları 2 fuarı ihracatı artırmak için büyük fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 11-14 Ocak'ta İtalya'nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh ve Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarlarına katılacaklarını aktardı.

Türk ayakkabı ve çanta sektörünün geçen yıl iç piyasada yaşadığı daralma sonrasında ihracata yöneldiğini vurgulayan Zandar, "İtalya'ya ihracat yüzde 10'luk artışla 122 milyon dolara çıktı. İtalya'da katılacağımız bu 2 fuarı ihracatımızı artırmak için büyük fırsat olarak görüyoruz. Bu organizasyonlara önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk firmamızla katılmak için fuar idaresiyle görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İtalya, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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