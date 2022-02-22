Egeli genç eczacılardan "Atina Okulu"na modern yorum

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ayşegül Kaymak yürütücülüğünde yapılan projede,2'nci sınıf öğrencileri Efes Antik Kenti'ndeki ikonik yapılardan biri olan Celsus Kütüphanesi önünde İtalyan ressam Raffaello Sanzio'nun "Atina Okulu" eserini modernize ederek yeniden canlandırıldı.

EÜ Eczacılık Fakültesi "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında yapılan projede EÜ Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. Ayşe Çelebi'nin liderliğinde, İzmir kentinin tarihi ve kültürel zenginlikleri içerisinde ön plana çıkan Efes Antik Kenti'ni tanımaya yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Proje hakkında detaylı bilgi veren öğretim üyesi Dr. Ayşegül Kaymak, "21. yüzyılda kentleşmenin beraberinde getirdiği kentli birey olma ve kentlilik bilincinin oluşturulması, yaratıcı düşünme ile tarihsel ve kültürel farkındalık kazandırılması bu projemizin ana hedeflerinden birisiydi. Bu bağlamda projemizin en yaratıcı ve özgün yanı olarak ise Vatikan'da Stanza della Segnatura'da bulunan, İtalyan ressam Raffaello Sanzio'nun 'Atina Okulu' freskinin hem klasik hem de günümüze uyarlanmış modern versiyonlarının eczacılık öğrencileri tarafından Efes Antik Kenti'ndeki ikonik yapılardan biri olan Celsus Kütüphanesi önünde canlandırılmasıdır. Buna ek olarak öğrenciler gezi öncesinde uzman Halilhan Dostal ile çevrimiçi yapılan seminer serileri ile Raffaello Sanzio'nun hayatı, Rönesans Dönemi ve Atina Okulu freski hakkında ayrıntılı bir bilgi birikimine de sahip olmuşlardır. Projemize katkılarından dolayı İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sinema Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi

Projede sırasında oldukça eğlenip, çok şey öğrendiklerini dile getiren öğrenciler, gezi sonunda verdikleri demeçlerde her biri Antik Çağ'da yaşamış ünlü filozof ve bilim insanlarından biri olan karakterlerine göndermeler yaparak canlandırdıkları karakterleri ne kadar benimseyip içselleştirdiklerini ifade ettiler.