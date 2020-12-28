Egeli genç iş insanları, 2021'den umutu - Son Dakika

Egeli genç iş insanları, 2021'den umutu

28.12.2020 14:07
Egeli genç iş insanları, 2021'den umutu, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye'de 2021'in ikinci yarısından itibaren daha rahat bir ekonomik ortama girileceğini öngördüklerini bildirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye'de 2021'in ikinci yarısından itibaren daha rahat bir ekonomik ortama girileceğini öngördüklerini bildirdi.

Aslan yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle insan sağlığının yanı sıra dünya ekonomisinin de ciddi darbeler aldığını belirtti.

Küresel piyasaların yılın son döneminde salgın ile mücadelede önemli bir faktör olan aşılamaya odaklandığını ifade eden Aslan, küresel ekonomide 2021'in sonuna doğru toplu bağışıklığın çokça konuşulduğu bir dönem olmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'de 2021'in ikinci yarısından itibaren daha rahat bir ekonomik ortama gireceklerini öngördüklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"2020'de yaşanan tüm zorluklara rağmen bu yılı yüzde 1'e yakın bir büyüme ile tamamlıyoruz. 2021 yılında ise son bir aylık vadede atılan olumlu adımların devam edeceği varsayımı ile yüzde 4'lük büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yeniden yapılanma ya da reform dönemi olarak adlandırılan bu dönemde sadece şirketlerimizin küresel salgından sağ çıkması değil, bu çıkışın yüksek rekabet gücü ile birlikte olmasının sağlanması gereklidir. Çünkü küresel salgın, rekabet içinde olduğumuz, aynı kategorilerde mücadele ettiğimiz ülkelerin önüne geçme şansı vermiştir."

Mustafa Aslan, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli genç iş insanları, 2021'den umutu - Son Dakika Ekonomi


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