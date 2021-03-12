Egeli hazır giyim ihracatçıları, salgın sonrası AB'den gelecek taleplerden umutlu - Son Dakika

Egeli hazır giyim ihracatçıları, salgın sonrası AB'den gelecek taleplerden umutlu

12.03.2021 13:35
Egeli hazır giyim ihracatçıları, salgın sonrası AB'den gelecek taleplerden umutlu, System.String[]

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa'nın, salgın sonrası hazır giyim ithalatında yakın coğrafyalara yönelmesini beklediklerini, bunun Türkiye için avantaj olduğunu ifade etti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa'nın, salgın sonrası hazır giyim ithalatında yakın coğrafyalara yönelmesini beklediklerini, bunun Türkiye için avantaj olduğunu ifade etti.

Sertbaş, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen basın toplantısında, salgının ilk aylarında ihracatta düşüş olduğunu, haziranla birlikte hızla artan dış satımın sektörü hedeflerine ulaştırdığını bildirdi.

Medikal tekstil ihracatının sektörün parlayan yıldızı olduğunu, birçok firmanın maske üretimiyle ayakta durduğunu dile getiren Sertbaş, medikal ürünlerin toplam ihracat içindeki payının yüzde 10'a ulaştığını ifade etti.

Paskalya sonrası beklenti var

Salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği, Türk Eximbank'ın kredi borçlarını ertelemesi gibi önlemlerin ihracatçıya destek olduğunu vurgulayan Sertbaş, 2021 rakamlarının da sevindirici olduğunu söyledi.

Ocak ve şubatta ülke hazır giyim sektörünün yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptığını, Birliğin de 236 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirten Sertbaş, yılın kalan bölümü için daha büyük umutlar taşıdıklarını dile getirdi.

Sertbaş, medikal tekstilde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını ancak bu alanda 5 milyar dolarlık potansiyelin olduğunu ifade ederek, bunun için cerrahi maske ve koruyucu tulum ihraç edilirken belli oranda ürünün Sağlık Bakanlığına hibe edilmesi şartının kaldırılması gerektiğini savundu. Sertbaş, "Tabii ki devletimiz haklı olarak önce Türkiye'yi düşünüyor ancak olası bir durumda gerekirse ihracat azaltılır ve Türkiye için üretim yapılabilir." dedi.

"Kısa çalışma ödeneği hazirana kadar sürsün"

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en büyük pazarı olan Avrupa'da salgın nedeniyle kapanmaların devam ettiğini, nisan ayındaki Paskalya Bayramı'na kadar bu durumun süreceğini öngördüklerini söyleyen Sertbaş, "Ondan sonra Avrupa'da da normalleşme bekliyoruz. Bize bunun yansıması da haziranda olur. Bu yüzden de kısa çalışma ödeneğinin bu aylara kadar devam etmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sertbaş, salgından en çok gelinlik ve abiye sektörünün etkilendiğini, en çok desteğin de bu işlerle uğraşanlara verilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki ithalatçıların tercihlerinin değişeceğine dair beklentiler olduğunu belirten Sertbaş, şunları kaydetti:

"Artık yakın coğrafyadan satın almalar yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun başka nedenleri de var ama en büyük neden salgın. Avrupa tamamen açıldığında biz bu konuda avantajlı olacağız. Salgını avantaja çevirecek en önemli sektör de hazır giyim."

Paskalya, İhracat, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli hazır giyim ihracatçıları, salgın sonrası AB'den gelecek taleplerden umutlu - Son Dakika Ekonomi


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