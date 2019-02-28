Egeli İhracatçılar 2019'u "Çin Yılı" İlan Etti

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak 2019'u "Çin Yılı" ilan ettiklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak 2019'u "Çin Yılı" ilan ettiklerini bildirdi.



Eskinazi, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Çin pazarında senelerdir olması gereken yerde olamadığını vurguladı.



Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin'in 17. sırada olduğunu belirten Eskinazi, geçen yıl bu ülkeye 2,9 milyar dolar ihracat yapıldığını, bunun 295 milyon dolarlık bölümünün EİB üyesi firmalar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.



Çin'den yapılan ithalatın ise 20,8 milyar dolar seviyesinde olduğunu, yaklaşık 18 milyar dolarlık dış ticaret açığının bulunduğunu kaydeden Eskinazi, ana hedeflerinin bu açığı kapatmak olduğunu bildirdi.



Türk gıda ürünlerini Japonya ve Güney Kore pazarında tanıtan Turquality projesine 2019'da Çin'i de eklemek istediklerine değinen Eskinazi, şunları kaydetti:



"Birlik olarak 2019'u Çin Yılı ilan ettik. Çin'de Türk Ticaret Merkezi gibi bir yapının içinde Ticaret Bakanlığı desteği ile ofis açma düşüncemiz var. 2019'un ilk 6 ayında Çin'e yönelik iki ya da üç adet ticaret ve alım heyeti organize etmek istiyoruz. Çinliler, dünyayı gezmeyi, farklı lezzetleri denemeyi çok seviyorlar. Bu nedenle Çinli davetlilerin katılımlarıyla ülkemizde gastronomi turları düzenlemek istiyoruz."



Ege Bölgesi'nin verimli topraklarında yetişen zeytin, zeytinyağı, yaş meyve sebze, kuru meyve, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, baharat ve birçok lezzetin Çinliler tarafından çok beğenileceğine inandıklarını belirten Eskinazi, Çin mutfağında önemli bir yere sahip olan kiraz ihracatı konusuna da özellikle eğileceklerini aktardı.

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