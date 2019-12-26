Egeli İhracatçılar 2020'den ihracat rekorları diledi - Son Dakika
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Egeli İhracatçılar 2020'den ihracat rekorları diledi

6 saat önce

2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13,2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri 2020 yılından yeni İhracat rekorları diledi.

Egeli İhracatçılar 2020'den ihracat rekorları diledi, System.String[]

2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13,2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri 2020 yılından yeni İhracat rekorları diledi.


Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Kaya Termal Oteli'nde düzenlenen Yılbaşı Gala Yemeğine Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ev sahipliği yaparken, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve eşleri katıldı.


EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 2019 yılını tüm zorluklara rağmen 2018 yılındaki ihracat seviyesinde geride bıraktıklarını ve 13,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


2019 yılı sonunda faizlerdeki düşüşle birlikte 2020 yılında iş dünyasının finansmana ulaşmasının bir nebze daha kolay olacağına inandığını söyleyen Eskinazi, "2020 yılında daha katma değerli ürün ihraç ederek 15 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 8 bin Egeli ihracatçı 365 gün 24 saat çalışacağız. Türkiye'nin yüzde 5 büyüme rakamına ulaşabilmesi için tek çıkış yolu ihracatını arttırmak. 2020 yılından Türkiye'ye sağlık, mutluluk, bol ihracat ve huzur diliyoruz" dedi.


Ege İhracatçı Birlikleri Yılbaşı Yemeği'nde Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci'nin doğum günü kutlanırken, konuklar Pop müziğin popüler ismi Ziynet Sali ve Ünal Şen Fasıl Grubu'nun şarkıları ile eğlendi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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