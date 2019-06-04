Egeli ihracatçılardan 80 yıllık ihracat rekoru

Türkiye'ye ihracatı öğreten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 80 yıllık tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye'ye ihracatı öğreten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 80 yıllık tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamına ulaştı. EİB'nin bundan önceki ihracat rekoru 2018 yılı Mart ayında 1 milyar 206 milyon dolardı. EİB, ihracat rekorunu 100 milyon dolar artırarak çifte bayram mutluluğu yaşadı.



Ege İhracatçı Birliklerinin 2018 yılı Mayıs ayı ihracat rakamı 1 milyar 133 milyon 579 bin dolar olmuştu. EİB'nin 2019 Mayıs ayındaki ihracatı 1 milyar 305 milyon 835 bin dolara yükselerek yüzde 15 artış gösterdi.



Ege Bölgesi'nin Mayıs ayı ihracatı genel kayıt sistemine göre yüzde 10,4'lük artışla 1 milyar 981 milyon dolardan 2 milyar 187 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 13 pay aldı. İzmir, 955 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Manisa 413 milyon dolar, Denizli 322 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın 68 milyon dolar, Balıkesir 54 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Muğla 52 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırırken, Afyonkarahisar'ın ihracatı 34 milyon dolar oldu. Kütahya 28 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Uşak 26 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir'de kurulu Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, Mayıs ayında Ege Bölgesi ihracatına 233 milyon 632 bin dolarlık katkı sağladı.



Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 16 milyar 813 milyon dolar oldu. Mayıs ayında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 16 milyar 813 milyon dolarlık ihracatta aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ay bazında bundan önceki rekoru 2018 yılı Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık ihracat tutarıydı.



Ege İhracatçı Birliklerinin Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatı ise yüzde 2'lik artışla 5 milyar 553 milyon dolardan 5 milyar 642 milyon dolara yükseldi. EİB'nin son bir yıllık ihracatı da yüzde 4'lük gelişimle 12 milyar 840 milyon dolardan 13 milyar 406 milyon dolara tırmandı.



Madencilik ihracatı yüzde 31 arttı



Mayıs ayında Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla arttıran madencilik sektörü oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliğinin Mart ayında Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı Milli Katılım Organizasyonu ve İzmir Marble Fuarı kapsamında düzenlediği alım heyeti organizasyonunun pozitif etkileriyle Mayıs ayında madencilik sektörü ihracatını yüzde 31'lik artışla 83 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı. Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandıran Egeli tarım ürünleri ihracatçıları, Mayıs ayında ihracatlarını yüzde 13 arttırarak 396 milyon dolardan 447 milyon dolara yükseltti. Mayıs ayında EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı ise yüzde 15'lik artışla 652 milyon dolardan 748 milyon dolara çıktı.



Demir-çelik ihracatı zirveye demir attı



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında ihracatını yüzde 7 arttırarak 147 milyon dolara ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



Deri ve deri mamulleri sektörü ihracat artış rekortmeni oldu



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında yüzde 44'lük ihracat artış hızıyla EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. EDDMİB'in ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında 11,7 milyon dolar iken, 2019 yılı Mayıs ayında 17 milyon doları aştı.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 17 artırarak, 122 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırdı ve zirve ortağı oldu.



Mayıs ayında yüzde 31'lik ihracat artışı sağlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 109,5 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde üçüncü sıraya yükseldi.



Tütün ve tütün mamulleri ihracatı yüzde 30 arttı



İhracatını yüzde 30 arttırarak 71 milyon dolardan 92,5 milyon dolara çıkaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği, listenin dördüncü sırasına adını yazdırdı. En büyük ihraç pazarı Irak'a yumurta ihracatında duraksama yaşayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin ihracatı Mayıs ayında yüzde 4'lük düşüşle 81,5 milyon dolara geriledi.



Kuru meyve ihracatı 72 milyon dolara ulaştı



Uzakdoğu pazarına odaklanan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında ihracatını yüzde 14'lük artışla 72 milyon dolara taşıdı.



Mayıs ayında ihracatta yatay bir performans gösteren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 70 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı.



Mobilya ihracatı yüzde 31, hububat ihracatı yüzde 29 arttı



2019 yılı Mayıs ayında ihracatını en fazla arttırmayı başaran birliklerden birisi de yüzde 31'lik artış oranıyla Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği oldu. Birliğin ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında 51,6 milyon dolar iken, 2019 Mayıs'ında 67,8 milyon dolara tırmandı.



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Mayıs ayındaki ihracatı yüzde 29'luk gelişimle 35 milyon dolardan, 45 milyon dolara çıktı.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 23 milyon 166 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 16 milyon 273 bin dolarlık dövizi hanesine yazdırdı.



"Çifte bayram mutluluğu yaşadık"



Mayıs ayında Ege İhracatçı Birliklerinin ihracatını yüzde 15 arttırarak çifte bayram sevinci yaşadığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılı için belirledikleri 15 milyar dolar ihracat hedefine odaklandıklarını kaydetti. 2019 yılının ilk çeyreğindeki durgunluğu Nisan ve Mayıs aylarındaki ihracat rakamlarıyla aştıklarını anlatan Eskinazi, "Yılın geri kalan 7 aylık döneminde de gerçekleştireceğimiz fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odaklı çalışmalarla Türk ekonomisindeki küçülmeyi durdurup tekrar büyümeyi sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

EİB'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı

Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz

Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı

Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!