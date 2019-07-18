Egeli ihracatçılardan İnterfresh Eurasia fuarına büyük ilgi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği desteği ile AntExpo A.Ş tarafından16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı'nın tanımı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül, Antexpo A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, AntExpo A.Ş Genel Müdürü Murat özer ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği üyesi ihracatçılar katıldı.

AntExpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl Antalya'da ilkini yaptıkları İnterfreshEuraisa Fuarı'nın sadece ticari bir alışveriş olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

İnterfreshEurasia Fuarı'nı uluslararası hale getireceklerini belirten Fora, ''Türkiye'yi ve Antalya'yı, ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaş meyve sebze üreticileri, tedarikçileri ve sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı buluşma noktası yapmak istiyoruz'' dedi.

Sektörde daha önce yapılan yaş meyve sebze fuarlarının başarılı olamadığını, bu nedenle AntExpo A.Ş olarak geçmişteki yanlışları tespit ederek yeniden yaş meyve sebze sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı bu fuarı düzenleme kararı aldıklarına dikkat çekti.

Interfresh Euraisa Fuarı'na yurt dışından alım heyetlerinin getirilmesi konusunda çalıştıklarını anlatan Fora, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak fuara şimdiden 30'dan fazla ülkeden alım heyetinin katılacağınıifade eden Uğur Fora, şöyle devam etti.

''InterfreshEurasia Fuarı'nı Türkiye'nin üretimden sofraya kadar olan süreçte sektörün tohumdan, sulamaya, ıslahına ve tüketimine kadar geçen evrede yer alan sektörün tüm paydaşlarını uluslararası buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Geçen yıl fuarımıza 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi katıldı. 26 ülkeden bin 500 alım heyeti ve ziyaretçi katıldı. İkincisini yapacağımız fuara ise katılım yüzde 15 daha da artacak.''

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACAT HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da, yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı konumunda olan Türkiye'ninbu sektördeki tek fuarı olan InterfreshEurasiaAntalya Fuarının, uluslararası düzeyde talep gören bir fuar haline gelmesinin ülke ve sektör adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Yurtdışından alım heyetleri ile desteklenerek alıcıların sayısının artırılması halinde hem yurtiçindeki ihracatçıların hem de diğer ülkelerdeki ithalatçıların fuara ilgisinin de artacağını söyleyen Uçak, şöyle devam etti.

''Ülkemiz kiraz, üzüm, narenciye, nar, çilek, kestane, domates gibi ürünlerde üretim ve ihracat bakımından dünya pazarında üst sıralarda yer alıyor. Biz hem ihracatçılar hem de İhracatçı Birlikleri olarak yeni pazarlar bulmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Çin'e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı ve şu anda Çin'den yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu tür fuarlar ile yeni pazarlardaki potansiyel alıcılar, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor ve ilgilendikleri firmaların tesislerini ziyaret ederek inceleme imkanı buluyor.''

INTERFRESHEURASİA FUARI'NA DESTEK

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Interfresh Eurasia Fuarı'na Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Uçak, şöyle devam etti.

''Ülkemizde yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze meyve üretiliyor. Bu üretimin 4,5 milyon tonu ihracat ediliyor. bu ihracattan 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Yaş meyve sebze sektörü olarak üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etme potansiyelimiz var. Bu potansiyele ve de 2023 yılı için yaş meyve sebze sektörü olarak ortaya koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için uluslararası fuarlar ihracatçılarımızın kullandığı önemli araçlardan biri durumundadır. ''2023 sebze meyve ihracat hedefini başta İnterfresh Eurasia Fuarı olmak üzere uluslararası fuarlar aracılığı ile gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Interfresh Eurasia Fuarı'na hem Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hem de firmalarımız olarak katılım sağladık.Son derece gelişime açık bir Fuar.''

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül de InterfreshEurasia Fuarı'nın başarılı olmasını istediklerini belirterek başarılar diledi.

Antexpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer de toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye'nin yaş meyve sebze ve sera üretimi konusunda bilgi verdi. Özer, Antalya Havalanından dünyanın çeşitli bölgelerine 255 noktaya direkt uçuş yapıldığını ve 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar insana gıda konusunda hitap edildiğini sözlerine ekledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Antexpo A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora'ya sektöre verdikleri desteklerinde dolayı plaket sundu.

Uçak, konuşmasında Interfresh fuarının organizasyonunu başarı ile yürüten Antexpo Genel Müdürü Murat Özer ve Antexpo A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora'yı kutlayarak başarılar diledi.