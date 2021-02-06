Egeli ihracatçılardan "Merkez Bankası kura müdahale etsin" çağrısı - Son Dakika

Egeli ihracatçılardan "Merkez Bankası kura müdahale etsin" çağrısı

06.02.2021 23:17
Egeli ihracatçılardan

"7,35 kırmızı çizgimiz. Kur 7,35'in altına indiği süreçte 184 milyar dolar ihracat hedefimiz, üretimimiz tehlikeye girer" diyen Egeli ihracatçılar, Merkez Bankasının döviz alım limitlerini artırarak piyasaya müdahale etmesini istiyor.

"7,35 kırmızı çizgimiz. Kur 7,35'in altına indiği süreçte 184 milyar dolar ihracat hedefimiz, üretimimiz tehlikeye girer" diyen Egeli ihracatçılar, Merkez Bankasının döviz alım limitlerini artırarak piyasaya müdahale etmesini istiyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ülkede bu kadar kur değişiminin yaşanması fiyat istikrarsızlığı olduğu anlamına gelir" dedi. Eskinazi, "Bunu giderebilecek, çözebilecek tek kurum Merkez Bankası'dır" diyerek, "İhracatçılarımız Merkez Bankası yönetimiyle bir araya gelip görüşmeli, süreci değerlendirmeli ve hassasiyetleri aktarmalı. 2021'de dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış bekleniyor. Dolayısıyla ihracat artışı için dünyada uygun bir zemin var. Dünya ihracatından daha fazla pay alabilmemiz için döviz kuruyla ihracatçının desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız var. Döviz kurlarında istikrar ve sürdürülebilirlik sağlanırsa ihracatımız başarıyla devam eder" dedi.

"KATMA DEĞERLİ İHRACATIN DEVAMINI SAĞLAYACAK DÖVİZ KURU BEKLİYORUZ"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de, EİB üyelerinin 2020 yılında yüzde 4 artışla 5,1 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ettiğini söyledi. Celep, "Katma değerli bir ihracat yapıyoruz. Döviz kuru bu ihracatın devamını sağlayacak seviyede olmalı. İhracatımızı, başarımızı destekleyen unsurlardan birisi rekabetçi döviz kuruydu. Yıllık hatta uzun yılları kapsayan, döviz kurunun belirli düzeylerde olacağı varsayımına dayalı ticari anlaşmalar yapıyoruz. Döviz kurlarındaki sert iniş ve çıkışlar bizi olumsuz etkiliyor. Zaman içerisinde döviz kurlarının dengelenmesini ümit ediyoruz. Elbette ki kurdaki artışın tek başına ihracat gelirlerini artırmada rolü yok. Ticaret savaşları, korumacılık önlemleri, kur manipülasyonları, dünyada yaşanan tüm gelişmeler Dolar/TL kurundaki dalgalanmayı tetikliyor. İhracatçılar olarak beklentimiz, döviz kurunun ihracatı olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almamasıdır" şeklinde konuştu.

"İHRACATÇI YÜKSEK FAİZ, DÜŞÜK KUR SARMALINA GİRMESİN"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da, "İhracatçı yüksek faizle finansman sıkıntısı çekiyor. Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle toplam gelirlerde azalma yaşanıyor. Kurdaki istikrarsızlık devam ederse 2000'li yıllardaki gibi yüksek faiz düşük kur kısır döngüsüne girilir. Finansal istikrarı kaybettiğimiz an arkasından gelen etkileri gidermek uzun zaman alıyor. Bu olursa ihracat hedefimiz tutmaz. Merkez Bankası'nın ivedilikle döviz rezervlerini güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Pandeminin Türk madencilik ve doğal taş sektörünün en büyük ihraç pazarı Çin'de ortaya çıktığı için pandemiyi 2020 yılı ocak ayında diğer sektörlerden 3 ay önce yoğun bir şekilde hissettiklerini anlatan EMİB Başkanı Kaya sözlerini şöyle tamamladı:

"Madencilik sektörü pandemi döneminde talep nazlıydı, ithalatçıların fiyat kırma taleplerine maden ihracatçılarımız döviz kurları elverdiği ölçüde cevap verdiler. Bugün döviz düşüp, maliyetler artınca pek çok maden ihracatçımız yüzde 15-20 zararına yükleme yapıyor. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil, altın yumurtlayan tavukların hayatını devam ettirebileceği bir döviz kuru bekliyoruz."

"DÖVİZ KURLARININ GERİLEMESİ ÜRÜNLERİMİZİN UCUZA İHRAÇ EDİLMESİNE NEDEN OLUYOR"

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise 2021 yılına 7,43 TL seviyesinde giren dolar kurunun 5 Şubat 2021 tarihinde 7,05'e kadar gerilediğinden bahsetti. Yağcı, "Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında yüzde 5 eridi. Bu koşullarda bize düşen siyasi gerginlikleri ortadan kaldıracak adımlar atmak. Hukuk ve adaleti tartışma konusu yapmadan, ekonomide istikrarı sağlamak odak noktamız olmalı. Pandemi nedeniyle bütün sektörler zaten sarsıldı. 2021 yılında bu devam etmemeli. Pandemiye rağmen EİB üyelerinin 2020 ihracatı 13 milyar doları aştı. Döviz kurlarının gerilemesi ürünlerimizin ucuza ihraç edilmesine neden oluyor. İhracat sektörü, Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme beklentisini diri tutan önemli bir çıpadır."

(İHA)

Merkez Bankası, Döviz Kuru, İhracat, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Egeli ihracatçılardan 'Merkez Bankası kura müdahale etsin' çağrısı - Son Dakika


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