Egeli İhracatçılardan Trump'a Tepki

Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu'ndan tepki geldi.

Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu'ndan tepki geldi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye tehdit savurduğu tweet'inin ardından bir tepki de Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu'ndan geldi. Aloğlu, "Ülkemizdeki üretimi arttırdığımız sürece, katma değerli ürünler ürettiğimiz sürece, çalışkanlığımızı akılla harmanlayıp hareket birliğini sağladığımız durumda hepsinin üzerinden geleceğimize eminim. Biz güçlü ve bir olduktan sonra onlar varsın tehditlerini savursun. Yedi düvelle yarışmayı da göze alırız elbet. O ve onun gibiler bizleri tehdit ettikçe daha çok çalışıp daha çok üretmek için azimleniyoruz. Günümüzün en büyük silahlarından biri olan parayı ülkemize çekmek için ihracatımıza hız kazandırıp yeni rekorlar peşinde koşacağız. Bizler ülkemizin ekonomisini ihracatla ayakta tutmasını da biliriz." dedi.



'Islanmışın yağmurdan korkusu olmazmış.' atasözünü hatırlatan Aloğlu, "Başka bir şeyle tehdit etse korkutma ihtimali olabilirdi belki ama biz uzun yıllardır ekonomik krizlerle yaşamaya, mücadele etmeye alışkın bir milletiz. Trump'ın tweet'ine gelince muhakkak bir cevabımız olacaktır ama en güzel cevabı Kürt kardeşlerimiz vermeli. Trump 'Türkiye Kürtleri vurursa Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız.' dedi. Aslında demedi de gereksiz tweetlerinden birine daha imza attı. Esasında Trump ve saz arkadaşlarına cevap vermesi gerekenler ülkemizde yaşayan ve kardeş olduğumuz Kürt asıllı vatandaşlarımızdır. Çünkü Trump, bu tehdidiyle tam da onları hedeflemekte ve onlara selam çakmaktadır. Asıl karıştırılmak istenen Türkiye'dir ve iç karışıklıkla yüzleştirmek için içerideki hainlere ve onlara yandaşlık yapanlara bir mesaj yolluyor kendisine göre. O sebeple bu ülkenin tüm nimetlerini paylaştığımız Kürt vatandaşlar derhal ahde vefa sergileyip Trump'ın bir hezeyan yaşadığını ve Türklerin tarihinde sivil halka asla silah çekmediğini, ülkemizde yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, Türkiye'nin karşı olduğu PKK-PYD'ye kendilerinin de karşı olduklarını dillendirerek bütün ABD konsoloslukları ve büyükelçilikleri önünde kapsamlı bir protesto düzenlemelidir. Bu onların vatan sevgisini göstermeleri için en büyük imtihandır." - MANİSA

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