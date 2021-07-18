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Egeli ihracatçılardan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na tam destek - Son Dakika

Egeli ihracatçılardan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na tam destek

18.07.2021 11:36
Egeli ihracatçılardan

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) Resmi Gazete'de yayınlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na tam destek geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) Resmi Gazete'de yayınlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na tam destek geldi.

Avrupa Birliği (AB), 2050 yılında karbon salınımını sıfırlama hedefiyle 11 Aralık 2019 tarihinde "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı"nı açıklamıştı. Türkiye de en büyük ticaret ve yatırım ortağı AB'nin attığı adımlara uyum sağlamak için "Yeşil

Mutabakat Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Resmi Gazete'de yayınlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na tam destek verdi. 2. sanayi devrimi ile başlayan seri üretimin lojistikte, teknolojide, pek çok sektörde ve iletişim alanlarında insanlığın konfor alanını genişletip insanlığın hayatını kolaylaştırdığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayiden kaynaklanan kirlilik ve yanlış seçimler nedeniyle karşılaşılan çevresel ve ekonomik kayıpların minimum seviyeye indirilmesinin zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İnsanlığın henüz dünya dışında bir yaşam alanına sahip olmadığına dikkati çeken Eskinazi, "İnsanlık, sanayi devriminin yaralarını sarmak ve daha yeşil bir dünya için çözümler aramaya başladı. Bu yolculukta ilk adım Avrupa Birliğinden geldi. AB, 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedeflediğini dünyaya duyurdu. 2022 yılında AB'ne ihracatta karbon vergisi ödememiz gündeme gerecek. Bizim de bu konuda hızlı adımlar atmamız zorunluluktu. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel sektör kurumlarının desteğiyle hazırlanan ve Resmi Gazete'de 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yeşil bir dünyada yaşamamızı sağlarken, aynı zamanda rekabetçiliğimize de katkı sağlayacak" diye konuştu.

Dünyanın son 200 yıldır sanayide yaşadığı değişimin sonucunda iklim dengesinin bozulduğuna işaret eden EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, AB Yeşil Mutabakatı'nın Avrupa Birliğinin bugüne kadarki en büyük girişimi olduğunu, dünya genelinde de bir farkındalığı sağladığını dile getirdi.

32 hedef ve 81 eylem

Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle 2020 yılı sonu itibarıyla 140 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığı bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise, Ticaret Bakanlığının "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nda sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verildiğini, bu çerçevede eylem planının 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içerdiğini ifade etti.

"Çalışmaları zorunluluk olarak görüyoruz"

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact'a üye olduklarını, 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Celep, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı sadece bir iklim politikası olarak görmüyoruz. Ekonomik ve toplumsal dönüşüm programı olarak algılıyor ve destekliyoruz. AB Yeşil Mutabakatı için yapılan çalışmaları zorunluluk olarak görüyoruz. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan başlıklardan sürdürülebilir tarım bizim için öncelikli başlık. Türkiye tarımsal hasılada dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. 24 milyon hektar ekilebilir tarım arazimizi ve bitki floramızı korumak durumundayız. Sahip olduğumuz su kaynakları küresel iklim değişikliği nedeniyle tehditle karşı karşıya. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında suyun yeniden kulanım ulusal master planı ve su ayak izi ile ilgili rehber doküman hazırlanacak. AB dışında dünyayı en çok kirleten Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de iklim değişikliğinin zararlarını minimize etmek için harekete geçmiş durumda. Modern sulamaya yatırım yaparak geleceğimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmalıyız" dedi. - İZMİR

Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek
Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek
Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek
Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek
Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek
Egeli ihracatçılardan Yeşil Mutabakat Eylem Planı na tam destek

Ege İhracatçı Birlikleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Egeli ihracatçılardan 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na tam destek - Son Dakika Ekonomi


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