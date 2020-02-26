Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül - Son Dakika Ekonomi

Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül

1 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 56 üyesini ödüllendirdiği 'İhracatın Yıldızları" töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıla rekorla başlayan ihracatçının şubat ayı sonunda da anlamlı bir rakama imza atacağını söyledi.

Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 56 üyesini ödüllendirdiği 'İhracatın Yıldızları" töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıla rekorla başlayan ihracatçının şubat ayı sonunda da anlamlı bir rakama imza atacağını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:01 
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