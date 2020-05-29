Egeli iş dünyasından büyüme değerlendirmesi

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesini Egeli iş dünyası değerlendirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasının Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyeceği yönünde olduğunu anımsattı.

Virüs etkilerinin mart ayı ortasından itibaren Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Özgener, "Sanayi sektörü 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 6,2 arttı. Mal ve hizmet ithalatı ise 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 22,1 arttı, ihracatı ise yüzde 1 azaldı. Bu rakamlardan yola çıkarak güçlü büyüme performansının devamı için sanayiye ihracatımızın eşlik etmesini kaçınılmaz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ekonomisi bu süreci de aşacak güce sahiptir"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020'ye Türk ihracatçılarının güzel bir giriş yaptığını, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırdıklarını, 2020 yılının ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 4,5'lik büyüme rakamında ihracatçıların performansının itici güç olduğunu kaydetti.

Mart ortasından itibaren Türkiye'de görülen Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde daha net görüleceğini belirten Eskinazi, "2020'nin ikinci çeyreğinde Türk ekonomisinde yaşanması muhtemel küçülmeyi sonraki çeyreklerde kapatmak için ihracatımızın düşmemesi için dijital pazarlama hamlelerimiz başladı. Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatımızdaki düşüşü durdurup ekonomideki daralmanın sınırlı kalması için çalışıyoruz. Dinamik bir yapıya sahip olan Türk ekonomisi bu süreci de aşacak güce sahiptir." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de normalleşmenin üçüncü çeyrekte başlayacağını, son çeyrekte ise yeni bir büyüme patikasına girileceğini öngörmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Kestelli, şunları kaydetti:

"Alınan önlemlerin etkisiyle salgın kısıtlamalarından Avrupa ile birlikte çıkıyor olmamız önemli. Beklenen durgunluğa karşı bütün önemli pazarlarda finansal önlemlerin devreye alınması, bu dönemi tahmin edilenden daha yumuşak geçirmemize neden olabilir. Hazine ve Maliye Bakanımızın 2020 için pozitif büyüme öngörüsünün arkasında da sanırım bu beklenti var. Burada bizim için önemli olan büyük resme odaklanmak. Türkiye tarım-hayvancılık ve sanayi başta olmak üzere üretim kaslarını güçlendirecek adımları öncelemeye ve küresel değer zincirinden aldığı payı artırmaya konsantre olmalı. Bunu yapabildiğimiz sürece salgının neden olduğu tahribatı kalıcı olarak yenme ve kapsayıcı bir refah artışı yaratma şansımız olur."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise "Rakamlar, ülkemizin emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini göstermektedir. Salgının etkilerinin oldukça ağır hissedildiği tüm dünyada ekonomiler daralma ve küçülme yaşarken, Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönetmesi, ekonomik destek paketleri ile sanayicisine ve vatandaşına destek olması büyüme performansının da önünü açmıştır. Bu zorlu dönemde kararlı, sabırlı, metanetli ve güçlü duruşundan dolayı devletimizi ve milletimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.