Egeli madenciler Çin ile ticaretten vazgeçmiyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Çin'de yapılması planlanan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaya, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olduğunu hatırlattı.

Fuara Türkiye'den katılımı kendilerinin planladığını vurgulayan Kaya, organizasyonun virüs nedeniyle ertelendiği bilgisi üzerine hemen kriz masası kurduklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri paylaşmaya devam ettiklerini anlatan Kaya, "Fuar idaresi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda yolda olan ürünlerimiz 25 Şubat'ta Xiamen'de olacak. Bunların depolanması konusundaki talebimizi olumlu karşıladılar." diye konuştu.

Türk madencilik sektörü için Çin'in vazgeçilmez bir pazar konumunda olduğuna değinen Kaya, bu ülkeye 2019'da 695 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yaptıklarını aktardı.

Borç erteleme talebi

Madencilik sektörü olarak Çin'in yüzde 31 ile ihracatta ilk sırada yer aldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz. Evet Çin'de gerçekten bir sıkıntı var. Umarım bu bela Çin'in başından gider ve kurtulurlar.

Çin, sadece doğal taşta değil hemen hemen tüm madenlerde dünyanın en büyük alıcısı olduğu için mevcut gelişmelerden dolayı şu anda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle sektöre bir nebze nefes aldırmak adına firmaların ödemesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza gibi bedelin mücbir sebep kapsamında ertelenmesini talep ediyoruz."

Kaya, söz konusu taleplerinin hükümet tarafından karşılık bulacağına inandığını sözlerine ekledi.