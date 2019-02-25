Egeli Öğrenciler Tübitak İçin Hazırlandı

50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finali başladı.

50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finali başladı.



Kültürpark'ta gerçekleştirilen bölge finalinde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'tan 100 proje yer aldı.



Etkinliğin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, TÜBİTAK yarışmasına katılan eserleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.



Her projenin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Yahşi, "Bilim ve gelecek adına özgün projelere imza atan çocuklarımızı tebrik ediyoruz. 100 projeden 70'inin İzmir'den çıkması bizi ayrıca mutlu etti. Bu kentteki akademik anlamda başarının göstergesidir." diye konuştu.



Değerlendirmeler sonrası alanında dereceye giren çalışmalar Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak.

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