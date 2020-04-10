Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Egeli öğrencilerden 'Evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek

6 saat önce

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" çağrısına bir destek de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) öğrencilerinden geldi.

Egeli öğrencilerden

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" çağrısına bir destek de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) öğrencilerinden geldi. EÜTF Tıp Öğrencileri Topluluğu (ETÖT), sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları bir dizi etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ayrıca Ege Tıp Çocuk Etkinleri Topluluğu sosyal izolasyon sürecinde tedavi gören çocuklara hediyeler götürerek moral ve motivasyonlarını yükseltiyor.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, Tıp Fakültesi öğrencileri de duyarsız kalmayarak çok anlamlı ve önemli bulduğum, zengin içeriğe sahip sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Sosyal medya hesaplarından online olarak sunacakları projeler ile evde kalan çocuklar başta olmak üzere tüm toplumda farkındalık sağlayacaklar. Egeli tıbbiyeliler kültürden sanata eğlence dolu projeler ile pandemiyle mücadelede en büyük tedbirin evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Diğer bir grup öğrencimiz de tedavi gören çocuklarımızı yalnız bırakmıyor. Bu anlamda öğrencilere duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Evde kal Türkiye"


Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Budak, "Bu günler güçlü birliktelik ve dayanışma gerektiren günler. Mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilmemizin ve kazanabilmemizin yolu sizlerin direncinden geçiyor. Hiçbir virüs, bizim mücadele gücümüzden, dayanışmamızdan, alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için hem de tüm toplumumuz için 'Evde kal Türkiye' diyorum. Bu tehdide karşı bilim dünyasının ve devlet yetkililerimizin önerilerine uymaktan başka yolunuz yok. Bu vesileyle, EÜ Ailemiz adına büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı bir kez daha sunmak isterim. İyi ki varlar" diye konuştu.


"Evde kalın ama sosyalleşmeyi ihmal etmeyin"


ETÖT Yönetim Kurulu Üyesi Ebrar Kirazlı da, "Sosyal mesafeyi korurken sosyalliği de korumak için herkesin evlerinde keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler planladık. Hayatlarımızı eve sığdırırken neşemizin, enerjimizin ve ETÖT olarak yaptıklarımızın pencerelerimizden taşmasını ve başka evlere dolmasını istedik. Bunların arasında sanal resim sergisinden küçük yemek yarışmalarına, geçmiş tiyatro oyunlarımızı paylaşmaktan mini konserlere kadar birçok etkinlik yer alıyor. Her hafta salı, cuma ve pazar günü olmak üzere etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Herkesin evde kalırken sosyal kalmaya devam etmesi dileğini taşıyoruz" dedi. ETÖT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kocaman ise, "Evde kalmak ve sosyal mesafeyi sağlamak demek sosyallikten uzak kalmak demek değildir. Sinemadan müziğe, tiyatrodan dansa bol bol eğleneceğimiz, kültürleneceğimiz birçok etkinlik 10 Nisan'dan itibaren her salı, cuma ve pazar günü 'egetipogrencileritopluluğu' Instagram adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Takipte kalın. Evde Kalın, ETÖT'le kalın" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Evde Kal, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]