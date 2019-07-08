Son Dakika Haberleri: Egeli öğrencilerden TÜBİTAK ödüllerinde önemli başarı
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Egeli öğrencilerden TÜBİTAK ödüllerinde önemli başarı

1 saat önce

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden öğrenciler, çalışmalarıyla ilgili bilgi verip mutluluklarını paylaştı.

Egeli öğrencilerden TÜBİTAK ödüllerinde önemli başarı, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri sağlık kategorisindeki çalışmalarıyla TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında birincilik ve üçüncülük ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda önemli bir başarı elde etti. TÜBİTAK İzmir Bölge Sergisinde, Biyomühendislik Bölümü son sınıf öğrencileri Göze Beceren ile Barış Güliçli, sularda 'Escherichia Coli' tayini için geliştirdikleri "Taşınabilir Dedeksiyon Kiti" başlıklı proje ile birinci oldu. Aynı bölüm ve sınıftan Utku Devamoğlu ile İrem Duman ise yine aynı kategoride "Mikroakışkan platformda betahidroksi bütiratın tayini için entegre optik sensör geliştirilmesi" başlıklı hasta başı tanı kiti projeleriyle üçüncü seçildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden öğrenciler projeleriyle ilgili bilgi verip mutluluklarını paylaştı.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Daha önce de Tıp Fakültesinden öğrencilerin projeleriyle birinci ve üçüncülük elde ettiklerini hatırlatan Rektör Budak, "Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin çalışmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle projelerin artması için çalışmalarımız sürüyor. Ege Üniversitesi Rektörü olarak, proje üreten mensuplarımıza desteğimiz artarak sürecek. Öğrencilerimizi ve hocalarını başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:38 Kaynak: Bültenler
Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel
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