Egeli perakendecilerde "stok" sorunu yok - Son Dakika
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Egeli perakendecilerde "stok" sorunu yok

6 saat önce

Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, derneğe bağlı 430 şubede stok sorunun olmadığını bildirdi.

Egeli perakendecilerde

Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, derneğe bağlı 430 şubede stok sorunun olmadığını bildirdi.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyesi 27 firmanın 430 şubeye sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu şubelerde 5 bin 588 çalışanın bulunduğunu aktaran Başdaş, yeni tip koronavirüs sonrası ortaya çıkan fiyat artışlarını önlemek amacıyla İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Piyasada "fırsatçı perakendeci" imajının oluşmaması adına gerekli önlemleri aldıklarını aktaran Başdaş, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz konuları ticaret il müdürlükleri ile paylaşıyoruz. Limon kolonyası ve türevlerinde, ürün yetiştirme ve tedarik noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Kolonyada üç aylık satışın bir iki saat içinde gerçekleşmesinden ve kolonya ham maddesi olan etil alkol tedarikinde yaşanan aksaklıklardan oldu. Ayrıca üretici firmalardan ve tedarikçilerden mal alınamamasından meydana geldiğini belirtmek isterim. Herhangi bir gıda veya antibakteriyal temizlik ürün anlamında raflarımız dolu. Derneğimize bağlı 430 şubede herhangi bir stok sorunu yoktur. Bundan dolayı endişe edecek bir durum olmadığını belirtmek isterim."

Başdaş, mağazalardaki her noktanın dezenfekte işleminden geçirildiğini kaydetti.

İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:38 Kaynak: AA
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