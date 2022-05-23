Egeli sanatseverler hayal güçlerini konuşturdu

EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu kantininde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının eğitmenliğini Arş. Gör. Esra Yarar ve Öğr. Gör. İlknur Bademci üstlendi. Etkinlikte katılımcılara illüstrasyon ve mumlama tekniği kullanılarak hazırlanan batik tasarım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Arş. Gör. Yarar ve ve Öğr. Gör. Bademci, Egeli gençler ile birlikte tasarım örnekleri hazırladı.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu Arş. Gör. Esra Yarar, "Ege Üniversitesi 42. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği kapsamında mumlu batik ile çeşitli tasarımlar oluşturduk. Ayrıca illüstrasyonla ilgili çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz çeşitli kumaşlar üzerinde moda tasarımında kullanılan tasarım yöntemlerinden olan illüstrasyonu soyut şekilde kullanmayı öğrendiler. Çalışmalarımızda kumaş boyası kullanarak, mumlu batik tekniğiyle daha önceki batik tekniklerini teker teker denedik.Ardından renkleri muhafaza ederek, batik tekniğini uyguladık" dedi.

Yarar, "Öğrencilerimiz, belirli metrelerde kestiğimiz kumaşlar üzerine daha sonra çanta, yastık kılıfı gibi birçok amaçla kullanabilecekleri yüzeyler oluşturdular. Böylece öğrendikleri teknikleri kumaşa uygulayan öğrencilerimiz, hem batik tekniği ile ilgili bilgi edinip, hem de tekniğin aşamalarını birebir uygulamış oldular. Bu güzel sanat etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan hocalarımıza ve etkinliğimize katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde de tüm sanatseverleri aramızda görmek isteriz" diye konuştu.