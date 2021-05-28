Üye Girişi
Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi - Son Dakika

Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi

28.05.2021 11:26
Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi, System.String[]

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların salgın sürecinde zor bir dönem geçirdiğinin görüldüğünü belirterek, yeni dönemde katma değerli üretimin...

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların salgın sürecinde zor bir dönem geçirdiğinin görüldüğünü belirterek, yeni dönemde katma değerli üretimin öneminin arttığını bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde geçen yıl 62 olan EBSO üyesi firma sayısının bu yıl 75'e çıktığını aktardı.

İlk 500'ün yaklaşık yüzde 13'ünü EBSO üyesi firmaların oluşturduğunu kaydeden Yorgancılar listedeki veriler analiz edildiğinde firmaların üretimden satışlarının ortalama yüzde 15 ile enflasyonun altında kaldığının görüldüğüne işaret etti.

İhracat ve finansal maliyetler konusunda da firmaların zor bir dönem geçirdiklerinin ortaya konduğunu kaydeden Yorgancılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalışma, son yıllarda küresel ekonominin genel sorunu olan borçlanma riskini, firmalarımızın nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir. Oysa ki pandemi dönemi, Türkiye'nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi. O nedenle, katma değerli üretimin önündeki engellerin kaldırılması son derece önemlidir."

EİB değerlendirmesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise İzmir'den 75, Ege Bölgesi'nden ise 113 firmanın listede yer almasını gurur verici olarak nitelendirdi.

İSO'nun 2019 yılında ikinci 500 listesinde yer alan pek çok firmanın bu yıl ilk 500'e çıktığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eskinazi, "2019 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli yer almıştı. Benzer bir artışın TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de yaşanması halinde mutluluğumuz ikiye katlanacak. EİB olarak sürdürülebilir ihracat için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Kovid-19 virüsünün aşılama ile ortadan kaldırılmasıyla birlikte üretim ve ihracatta daha iyi noktalara geleceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası, Ender Yorgancılar, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
Batuhan Karadeniz'den Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok         
11:33
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:40:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement