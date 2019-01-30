Egeli sanayicilerin yüzde 65’i ilk 6 aydan umudu kesti
4 dakika önce
EBSO'nun üyelerine yönelik yaptığı anketten, ekonomiye ilişkin karamsarlık çıktı.
EBSO'nun üyelerine yönelik yaptığı anketten, ekonomiye ilişkin karamsarlık çıktı. Sanayicilerin yüzde 65'i yılın ilk yarısında ekonomik koşulların kötü olacağını, yüzde 43.5'i sektörlerinin küçüldüğünü dile getirirken, bu dönem izleyecekleri stratejide yeni dış pazarlara yönelme öne çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03
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