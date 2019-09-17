Son Dakika Haberleri: Egeli STK’lar lobi için Ankara’da ofis açıyor
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Egeli STK’lar lobi için Ankara’da ofis açıyor

1 saat önce

Ege'de iş dünyasını temsil eden STK'lar merkezi yönetime taleplerini daha hızlı iletip, daha etkili sonuç alabilmek için 1 Ekim'de Ankara'da ofis açacaklar.

Egeli STK’lar lobi için Ankara’da ofis açıyor, System.String[]

Ege'de iş dünyasını temsil eden STK'lar merkezi yönetime taleplerini daha hızlı iletip, daha etkili sonuç alabilmek için 1 Ekim'de Ankara'da ofis açacaklar.

Ankara, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:10 
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