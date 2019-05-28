Egeli Turizmcilerin Mezuniyet Coşkusu

Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Türksoy, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan "Bir eğitim ve öğretim yılını daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Akademik ve idari personelimizin dört yıl boyunca gayretle verdiği çalışmalarının sonuçlarını bugün mezunlarımızı uğurlayarak kutluyoruz. Emeği ve katkısı olan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Sevgili gençler, bundan sonra hayatınızın yeni bir dönemine başlıyorsunuz. Sizlere yüklenen donanımlarla sorumluluklarınızı yerine getireceğinizi biliyorum. Kendinize güvenin, sorumluluk almaktan çekinmeyin. Ailenize, devletinize, insanlığa farkındalık yaratacak bireyler olacağınıza inanıyorum.Bundan sonra ki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Türksoy ise " 1987 yılında kurulan okulumuz iki bölümden oluşan bir Yüksekokul iken, şuan da üç program bir yüksek lisans programıyla hizmet vermektedir. Misyonumuz öğrencilerimize hak ettiği eğitimi verebilmek. Vizyonumuz ise, en iyi turizm okullarından biri olmaktır. Bölümlerimiz açıldığı günden bu yana yüksek puanlarla öğrenci almaktadır.Bu öğrencilere hizmet verebilmek eğitim verebilmek kuşkusuz gayretli bir iştir. Bu anlamda meslektaşlarımı ve idari çalışanlarımı kutlamak istiyorum" dedi.

Prof. Dr. Adnan Türksoy, "Sevgili mezunlarımız sizlerle dört yıldır uzun bir yolculuğa çıktık. Kimi zaman beraber güldük beraber hüzünlendik. Şu anda bulunduğunuz noktada ne kadar heyecanlı olduğunuzu biliyor görüyorum. Dün bizler sizlerin olduğu yerdeydik yarın da sizler bizlerin olduğu yerlerde olacaksınız. Tüm meslektaşlarıma ve konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören, derece alan öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Yüksekokul Birincisi olan Tuğçe Enes'in duygularını aktardığı kısa konuşmasından sonra tören,büyük bir coşkuyla beklenen kep atma seremonisiyle son buldu.

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