Egeliler Bu Laboratuvarlarda Yetişiyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi, öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkanı sağlıyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi, öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkanı sağlıyor. Üniversite sonrasında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı pratik bilgiler, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklarıyla destekleniyor.



Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi, yedi laboratuvarda doğrudan proje üretiliyor ve topluma yönelik hizmetler veriliyor. Bu oluşum Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma yolundaki adımlarını güçlendirirken, öğrenciler, üniversite eğitim hayatı boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkanı sağlıyor.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademik birimlerle vatandaşlara dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Budak, Topluma hizmet noktasında bünyemizde bulunan akademik birimlerimizle halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, donanımlı bir şekilde yetiştirip, teori ile pratiği bir arada yürüterek nitelikli öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Günümüz, Ar-Ge ve inovasyon çağı. Bu doğrultuda edebiyat fakültemiz bünyesinde bulunan 13 bölüm 7 laboratuvarı ile proje üretmeye ve topluma hizmet etmeye devam ediyor. Öğrencilerimize ve hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Laboratuvarda neler yapılıyor?



Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bulunan laboratuvarların işleyişi hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcı Prof. Dr. Arife Karadağ da, laboratuvarların Coğrafya Bölümü ve Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Karadağ, "Coğrafya Bölümü bünyesinde Alüvyal Jeomorfoloji Laboratuvarı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarı, Uzaktan Algılama Laboratuvarı ve Dendrokronoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünde ise Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı, Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, Klinik Psikoloji Laboratuvarı faaliyet göstermektedir. Edebiyat Fakültesindeki bünyesindeki bütün laboratuvarlar proje bazlı çalışıyor ve öğrencileri bu alanda deneyim sağlamalarına katkıda bulunuyor" diye konuştu.



Alüvyal Jeomorfoloji Laboratuvarında akarsuların taşıdığı materyalleri biriktirdiği alanlarda geçmiş dönemlere ait bulgulardan çıkarımda bulunulduğunu belirten Prof. Dr. Karadağ, laboratuvarda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAB) formatında projeler yürütüldüğünü de söyledi.



Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarında tematik haritalar hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Karadağ, "Şehircilik, nüfus, turizm konularını çalıştığımız gibi toprak, morfoloji gibi konular üzerine de çalışıyoruz. Bütün bunların tematik haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarında üst teknoloji hazırlanıyor. Hazırlanan sayısal haritalar gelişmelere ilişkin veri tabanlarını içeriyor ve sentezleyen raporlar hazırlıyor. Bu çalışmalar hem fiziki coğrafyada hem beşeri coğrafyada yapılan lisansüstü çalışmalara ve projelere katkı sağlıyor" diye konuştu. Karadağ, laboratuvarda çalışan öğrencilerin sertifikaları ile kolaylıkla iş bulduklarını açıkladı. - İZMİR

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