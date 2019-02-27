Egeliler Cana Can Katmak için çalışıyor!

Dr. Öğr. Üyesi Ummahan Yücel, Arş. Gör. Dr. Yeliz Çakır Koçak, Arş. Gör. İlkay Ünal ve Arş. Gör. Mihriban Güneş Ayyıldız öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada gönüllü 30 öğrenci görevli olarak yer aldı. Kampanya ile öğretim elemanları, öğrenciler, personel ve dış katılımcı birçok kişi ihtiyaç sahibi hastalara ulaşabilmesi için kök hücre ve kan bağışladı. Fakülte binasına yakın birçok farklı yerde el broşürleri dağıtılarak bağışçılara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Ege Üniversitesi'nin duyarlı öğretim elemanları ve öğrencilerinin de dış katılımları ile bir gün süren etkinlikte 75 adet kök hücre 155 adet kan bağışı toplandı.

Etkinliği destekleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gülsün Özentürk, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Reci Meseri, Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hafize Öztürk Can ve Ebelik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aytül Hadımlı de kampanyaya destek verdiklerini belirterek konunun önemine değindiler.

Etkinlikte konuşan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez, " Kızılay'ın büyük desteğiyle böyle bir pilot çalışma gerçekleşti ve bizim için çok önemli bir proje. Öğrencilerimizin duyarlı davranacaklarını inanıyorum ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün herkese açığız ve herkesi bekliyoruz. Çocukların canlarına dokunabilirsek, onların canına can katabilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Cana can katmak istiyoruz"

Kampanyanın yürütücülerinden olan Dr. Öğr. Üyesi Ummahan Yücel, "Rutin içinde bir bu tarz etkinlikleri ihmal ediyoruz, kaçırıyoruz. Bu kampanyanın amacı ise hem farkındalık oluşturmak hem de cana can katmak, 'Biz de varız' diyebilmek için böyle bir proje yürüttük. Öğrencilerimiz de broşürleri dağıtarak halkı da bu projeye davet edecekler. Bu projenin yararlı ve toplum sağlığına katkı verici olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Projenin fakültede gerçekleşmesine öncülük eden Arş. Gör. Dr. Yeliz Çakır Koçak ise "Bu tarz projelere ihtiyacı olan çok kişinin olduğunu bildiğimiz için biz de kendi adımıza ne yapabiliriz? dedik. Hayatınız boyunca yalnız bir kez kök hücre bağışında bulunuyorsunuz ve belki de bir gün bir kişinin hayatını kurtarma şansınız olacak. Ne kadar erken karar verir ne kadar erken hayata geçirirsek ihtiyaç sahiplerinin umudu, şansı bir nebze daha artacaktır.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında önce kendimiz ile başladığımız ve bağışçı olduğumuz kampanyada fakültemizde hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerimiz bağışçı oldular. Kampanyayı ilk duyurduğumuzda sadece bizim okulumuzdan 130'un üzerinde bağışçı olmak istediğini belirten öğrenci, akademisyen ve idari personel oldu. Bir kişiye bile yardımcı olursak bizim için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

"Ege Üniversitesi'nin desteği tam"

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Serdar Coşkun ise "Ege Üniversitesi bizim en fazla destek aldığımız üniversitelerimizden bir tanesi. Ege Üniversitemizde istediğimiz her alanda kan bağış organizasyonları düzenliyoruz. Rektörlüğümüz, dekanlarımız çok büyük destek veriyorlar. Ülkemizde, 2019 yılında olmamıza rağmen hala kan arayan, kök hücre örneği arayan hastalarımız var. Aslında bizim gibi merhamet olgusu çok yüksek olan toplumlarda bu tarz sıkıntıların olmaması gerekiyor ama maalesef bilinçsizlik buna sebep oluyor. Bu sene ise Ege Üniversitesinde hem eğitim planlamaları hem de kan bağış organizasyon planlamalarıyla beraber ismimizi daha çok duyuracağız" dedi.

Gün boyunca süren etkinlikte öğrenciler, hocaları ve üniversite personeli kan ve kök hücre bağışında bulunarak örnek bir davranışa imza attılar.