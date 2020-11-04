Egeliler kupa mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında yarın 5 Ege ekibi daha sahne alacak. Misli.com 2'nci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, İlçe Stadı'nda saat 13.00'te Niğde Futbol Kulübü'nü konuk ederken, Uşakspor da aynı saatte 1 Eylül Stadı'nda Şile Yıldızspor'la karşı karşıya gelecek. Yine 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor ise aynı saatte deplasmanda Sarıyer karşısında tur arayacak. Misli.com 3'üncü Lig temsilcilerinden Muğlaspor, Yılport Samsunspor'a misafir olacak. Maddi sıkıntılar nedeniyle boykot kararı alıp idmana çıkmayan Somaspor ise Kahramanmaraşspor'la dış sahada kozlarını paylaşacak. Bu maçlar da saat 13.00'te başlayacak. Rakiplerini mağlup eden takımlar kupada yollarına devam edecek.