Egeliler potada Ege Cup'ta buluşacak

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisi, yeni sezon öncesi Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki Ege Cup'ta buluşacak. Sezon öncesi hazırlık turnuvasına ev sahibi Petkim'in yanı sıra Pınar Karşıyaka ve ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi katılacak. Turnuva, 9-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Turnuvada ilk gün 9 Eylül'de Petkimspor-Yukatel Merkezefendi, 10 Eylül'de Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi, 11 Eylül'de Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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