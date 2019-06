Egemen Bağış'tan, Brexit'e İstanbul formülü

Devlet ve AB eski Bakanı Egemen Bağış , Brexit'in gerçekleşmesi durumunda Türkiye ile İngiltere arasındaki güçlü siyasi ve ticari İlişkiler ile iki ülkenin vatandaşlarının haklarının korunacağını belirtti.Egemen Bağış'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarını savunan makalesini yayınlayan New Europe dergisi, bu haftaki sayısında da İstanbul ve Brexit başlıklı makalesine yer verdi. Brüksel 'in AB konularını ele alan basılı tek haftalık dergisi olan New Europe, AB Konsey ve komisyonundaki tüm üst düzey yönetici ve Avrupa Parlamentosu üyelerine dağıtılıyor.Bağış tarafından kaleme alınan "İstanbul & Brexit" başlıklı makalede, AK Parti 'nin 31 Mart seçimlerini tekrar etmek yerine oyların tamamının yeniden sayılması talebinin red edilmesi nedeniyle YSK kararıyla İstanbul'da yenilenen yerel seçimlerin Türkiye demokrasisinin dinamizmini ispat ettiğini vurgulandı. Gerçekleştirilen seçimlerin sadece bir yerel seçim olduğunu, 4.5 yıl seçim yaşamayacak olan Türkiye'nin istikrarını hiç bir şekilde etkilemeyeceğini ve ülkenin gündeminde kurumsal reformlar olduğunun altını çizen makalede Bağış, 2016 Temmuz'undaki hain kalkışma sonrasında atılan reform adımların Türkiye demokrasisinin ve sivil iradenin gücünü arttırdığını belirtti.AK Parti adayı Binali Yıldırım 'ın sandıkların açılmasının hemen ardından saat 19.20'de rakibini tebrik etmiş olmasının Batı medyasının Türkiye'yi karalayan yayınlarının aksine siyasi rakiplerin olgunluğunu gösterdiğini savunan Bağış, İngiltere Başbakanı Cameron'un siyasi popülizmi sonucu ortaya çıkan Brexit denkleminin de İstanbul seçimleri gibi referandumun tekrar edilmesi ile çözülebileceğini vurguladı.Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kabulünün ve AB 'nin genişleme sürecine pozitif yaklaşan İngiltere'nin AB'de kalmasının AB'yi güçlendireceğini yazan Bağış, Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ise Türkiye ile İngiltere arasındaki güçlü siyasi ve ticari İlişkiler ile iki ülkenin vatandaşlarının haklarının korunacağını belirtti. İngiliz yöneticilerine Kıbrıs konusunda da bir uyarıda bulunan eski Bakan, Kıbrıs'ın 3 garantör ülkesinden biri konumundaki İngiltere'nin adayla ilgili tüm kararlarda her iki toplumla da istişare edilmesi gerektiğini hatırlattı.Brexit'in anlaşıldıkça zorlaştığını bildiren makale bu yüzden adeta İstanbul seçimleri gibi çok farklı bir neticeyle sonuçlanabilecek yeni bir referandumun en pratik çözüm olduğunu savundu. - İSTANBUL