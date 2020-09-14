Egemen Türkay Güven, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanlığına, Egemen Türkay Güven yeniden seçildi.
Belediye Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Güven, yeniden ilçe başkanı seçildi.
Güven, kongreye katılan partililere teşekkür etti.
Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:37 - Kaynak: AA
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