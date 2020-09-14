Egemen Türkay Güven, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan , Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve partililer katıldı.

Güven, kongreye katılan partililere teşekkür etti.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Güven, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Belediye Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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