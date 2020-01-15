Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz' - Son Dakika

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz"

56 dakika önce

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini, ülkede hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini, ülkede hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte kameraların karşısına geçen Burhan, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, siyasi güçler, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, Sudan halkının Aralık Devrimini baltalamayı amaçlayan bu komploya karşı tek saf oldu. Sizi temin ederim ki silahlı kuvvetler, güvenlik ve istikrarı bozmak, devrimi baltalama girişimlerine tüm bileşenleriyle karşı koymuştur. Devrimi, değişimi ve geçiş dönemini korumaya söz verdik." diye konuştu.

Burhan, "Devrimin meşruiyetine karşı Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Hamduk da "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Halkın demokrasiyi inşa etmesinin önünü kesmeyi amaçlayan olayları takip ettiniz. Ordumuza ve kabiliyetlerine güveniyoruz. Sağlam ve sarsılmaz bir tecrübe sunmak için asker sivil ortaklığını teyit ediyoruz." dedi.

?Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise bir askeri kalkışma yaşandığını, ordunun en az kuvvetle eş zamanlı harekete geçerek isyancıların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini söyledi.

Osman Hüseyin, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2'si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetti.

Aralık, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacak
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 07:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]