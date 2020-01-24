Egenin namlı develeri Selimiye'de buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Egenin namlı develeri Selimiye'de buluşacak - Son Dakika

Egenin namlı develeri Selimiye'de buluşacak

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi himayesinde Selimiye Deveciler Derneği organizasyonunda Ege'nin adından söz ettiren güreşlerinden olan 12. Selimiye Deve Güreşleri halka ücretsiz olarak Selimiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek.

Egenin namlı develeri Selimiye'de buluşacak, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi himayesinde Selimiye Deveciler Derneği organizasyonunda Ege'nin adından söz ettiren güreşlerinden olan 12. Selimiye Deve Güreşleri halka ücretsiz olarak Selimiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek.


Ege bölgesi namlı develerinin yer alacağı güreşler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat himayesinde Selimiye Deveciler Derneği tarafından yapılacak. Yılın iddialı deve güreşleri arasında yer alan Selimiye Deve Güreşleri halka açık ücretsiz düzenlenecek.


12. Selimiye Deve Güreşi, 26 Ocak Pazar günü Selimiye Küçüktepe mevkii sanayi karşısındaki alanda gerçekleşecek. - MUĞLA

Selimiye, Milas, Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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