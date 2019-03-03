Son Dakika Haberleri: Eğer Amerikan Güreşi Seviyorsanız Bu Videoyu İzlemeyin. Çünkü Bu Videoda...

Eğer Amerikan Güreşi Seviyorsanız Bu Videoyu İzlemeyin. Çünkü Bu Videoda...

34 dakika önce

Bu listede Amerikan Güreşi organizasyonun unutmak isteyeceği,izleyenleri utandıran anlarına tanıklık ediyoruz .

Bu listede Amerikan Güreşi organizasyonun unutmak isteyeceği,izleyenleri utandıran anlarına tanıklık ediyoruz .

Yıllar boyunca WWE bize unutulmaz anlar yaşatmıştır.Birbirinden rekabetli maçları izlediğimiz bu organizasyonda bir çok an hafızalarımıza kazınmıştır.Ama yıllar içinde ringin içinde yaşananlar, güreşin dışına çıkmış,sınırlarını aşmıştır. Bizleri utandıracak onlarca anlar yaşanmıştır.Gerçek bir WWE izleyicilerinin canlı tanık olduğu bu anları sizlere sunuyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:39 Kaynak: Youtube

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