Eğer Başakşehir olmasaydı... UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Son Dakika
Son Dakika Spor Eğer Başakşehir olmasaydı... UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Son Dakika Spor

Eğer Başakşehir olmasaydı... UEFA ülkeler sıralamasında son durum

6 saat önce

Önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gitmesi için ülke puanı sıralamasında 11. basamakta yerini koruması gereken Türkiye, Başakşehir'in turlamasıyla nefes aldı.

Eğer Başakşehir olmasaydı... UEFA ülkeler sıralamasında son durum, System.String[]

Önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gitmesi için ülke puanı sıralamasında 11. basamakta yerini koruması gereken Türkiye, Başakşehir'in turlamasıyla nefes aldı. Turuncu-lacivertli ekibin Sporting'i geçmesiyle 10. sırada olan Ukrayna ile puan farkını erittik, 12. sırada yer alan Avusturya ile de puan farkının azalmasının önüne geçmiş olduk.


AVUSTURYA HEMEN ARKAMIZDA


Avusturya ekibi LASK ve Salzburg aldığı puanlarla ülkesinin puanını 32.325'ten 32.925'e yükseltti. Başakşehir ise Türkiye'nin puanını 32.800'den 33.200'e çıkardı. Türkiye 0.400, Avusturya ise 0.600 puanlık artış yaşadı. Ukrayna ise Shakhtar'ın Benfica ile berabere kalması sonrası ülke puanını 33.900'den 34.100'e yükseltti.


LASK, son 16 turunda Manchester United ile eşleşmişti.


İŞTE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA SON DURUMUMUZ


9 - Hollanda: 35750


10 - Ukrayna: 34100


11 - TÜRKİYE: 33200


12 - Avusturya: 32925

Başakşehir, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:32 
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