Eğer Bizim Değer ve Siyasi Görüşlerimizi Savunuyorsa...'

YAKLAŞIK 83 milyon nüfusu olan Almanya'da Katolik kilisesine üye sayısı 24 milyon, Protestan kilisesine üye sayısı ise 22 milyon. Buna göre Almanların yaklaşık yüzde 55'i kilise üyesi. Kilise üyeliğinden çıkanların sayısı ise her geçen yıl artıyor.

YAKLAŞIK 83 milyon nüfusu olan Almanya'da Katolik kilisesine üye sayısı 24 milyon, Protestan kilisesine üye sayısı ise 22 milyon. Buna göre Almanların yaklaşık yüzde 55'i kilise üyesi. Kilise üyeliğinden çıkanların sayısı ise her geçen yıl artıyor. Kilise üyesi olmayanlar, Almanya'da, 'herhangi bir mezhebe ait değil' diye sınıflandırılıyor. Ülkede yaşayan Müslümanların sayısı ise 4.7 milyon. Toplam nüfusun yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Diğer dinlere mensup olanların nüfusa oranı yüzde 1.



'Nüfusunun ezici çoğunluğu Hıristiyan olan Almanya gibi bir ülkede Müslüman bir başbakan olabilir mi? 'Olursa, tahminen ne zaman olabilir? ABD'de Müslüman kökenli Barack Obama'nın başkan seçilmesiyle başlayan bu soru sık sık gündeme geliyor.



BRINKHAUS ÇAĞRI YAPMIŞTI



Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi, hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), adı üzerinde Hıristiyan değerleri savunuyor. Çok az bile olsa parti üyesi Müslümanlar da var. Müslüman üyeler zaman zaman "Adı Hıristiyan olan bir partiye nasıl üye olabilirsiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalıyor. CDU'nun Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, partisini Müslümanlara ve Hıristiyan olmayanlara da açmak istiyor. Bu konuyla ilgili partisine de bir çağrıda bulunmuştu.



BİR ADIM DAHA ATTI



Brinkhaus, bu sefer bir adım daha ileri giderek Almanya'da 2030'da bir Müslüman başbakan düşünebileceğini söyledi. Protestan haber ajansı İdea'ya konuşan Brinkhaus, "Eğer iyi bir politikacıysa, bizim değer ve siyasi görüşlerimizi savunuyorsa, bir Müslüman da 2030'da CDU'nun başbakan adayı olabilir" dedi.



2030'a daha 10 yıl var. Bu açıklamasıyla CDU'da Hıristiyan olmayanlar için de kariyer şansının bulunduğunu vurgulayan Brinkhaus, "Bazı bölgelerde nüfusun sadece küçük bir kesimi kilise üyesi. O nedenle insan onurunun dokunulmazlığı, sorumluluk ve dayanışma gibi bizim değerlerimizi paylaşan, anayasaya sahip çıkan Müslümanları CDU içinde birlikte çalışmaya kalpten davet ediyorum" dedi.

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