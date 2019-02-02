Son Dakika Haberleri: Eğer Bunu Söylerseniz Kadınların %99.9'unu Elde Edersiniz - 2019 İçin Test Edildi

Eğer Bunu Söylerseniz Kadınların %99.9'unu Elde Edersiniz - 2019 İçin Test Edildi

37 dakika önce

Birçok ilişki uzmanı size çekiciliğin ve yakınlığın bir ilişkide çok önemli olduğu tavsiyesini verecektir.

Birçok ilişki uzmanı size çekiciliğin ve yakınlığın bir ilişkide çok önemli olduğu tavsiyesini verecektir. Ancak onlar büyük resmi kaçırmaktadırlar. Çünkü bu şeyler anca ilişki başladıktan sonra işe yaramaya başlar. Asıl önemli olan şey aradaki bağın kurulmuş olmasıdır. Bu bağ sadece duygusal olarak değil aynı zamanda fiziksel ve sosyal olarak da kurulmalıdır. Eğer aradaki bağ yeteri kadar güçlü değilse kadınlar sizden uzaklaşabilirler. Biz de bugün sizlere kadınlarla nasıl doğru yoldan bağ kurabilirsiniz ondan bahsedeceğiz. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:13 Kaynak: Youtube

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