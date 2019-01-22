Eğer Makine Operatörlerini Kızdırırsan Ne Olur? Sen Sen Ol Sakın Kızdırma...
26 dakika önce
Birazdan izleyeceğiniz görüntülerden sonra iş makinesi operatörlerini asla sinirlendirmemek isteyeceksiniz.
Birazdan izleyeceğiniz görüntülerden sonra iş makinesi operatörlerini asla sinirlendirmemek isteyeceksiniz. İşte karşınızda intikamlarını çok ağır şekilde alan iş makinesi operatörleri.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube
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