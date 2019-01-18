Eğer Namaz Sırasında Bu Şeyleri Yaparsanız, Allah'ın Zulmünden Korkun... (Dikkat!!!)
28 dakika önce
İslamın şartları arasında bulunan namaz kılmak ibadetlerin en üstü olarak kabul edilmektedir.
İslamın şartları arasında bulunan namaz kılmak ibadetlerin en üstü olarak kabul edilmektedir. Günün belli vakitlerinde ve abdest alınarak yerine getirilen namaz ibadeti akıllı olan ve büluğ çağına giren her erkek ve kadın müslümana farzdır. Kuran
'ı Kerim'de de yüzden fazla ayette namaz kılınız buyurulmaktadır ve Hz. Muhammed de 'Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz' diyerek namazın önemini vurgulamaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:57 Kaynak: Youtube
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