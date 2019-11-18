Son Dakika Haberleri: EGES 2. devre hazırlıklarını sürdürdü
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EGES 2. devre hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) goalball kadın ve erkek takımları, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 2. devre maçlarına katılmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti.

EGES 2. devre hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) goalball kadın ve erkek takımları, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 2. devre maçlarına katılmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti.


Eskişehir temsilcisi 18-22 Kasım tarihleri arasında toplam 9 maç oynayacak. EGES'in kadın ve erkek takımları devre sonunda ligi iyi bir sırada bitirmek istiyor. Bu kapsamda Manavgat'ta hazırlıklarına devam eden EGES, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman taktik çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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