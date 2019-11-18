EGES 2. devre hazırlıklarını sürdürdü

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) goalball kadın ve erkek takımları, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 2. devre maçlarına katılmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti.



Eskişehir temsilcisi 18-22 Kasım tarihleri arasında toplam 9 maç oynayacak. EGES'in kadın ve erkek takımları devre sonunda ligi iyi bir sırada bitirmek istiyor. Bu kapsamda Manavgat'ta hazırlıklarına devam eden EGES, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman taktik çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi. - ESKİŞEHİR