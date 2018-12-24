Eges Başarılarını Kutladı
50 dakika önce
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, (EGES) üye, sporcu, gönüllü ve davetlileri bir araya getirdi.
Eskişehir
Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, (EGES) üye, sporcu, gönüllü ve davetlileri bir araya getirdi.
Eskişehir Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemekli toplantıda 2018 yılına ait başarılar kutlandı ve gelecek yıla ait hedefler konuşuldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte konuşan EGES Başkanı Ercan Güner, "Yeni yönetim kurulumuz ile daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Kulübümüz 8 branşta B1 yani hiç görmeyen futbol, futsal, goalball, yüzme, halter, judo, atletizim ve satranç dallarında görme engellilerin spor yapmalarını sağlamaktadır. Şehrimizin kulübümüze vereceği destekler sayesinde spor yapan görme engellilerin sayısının artacağına ve katıldığımız 8 branşta şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.
Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:44 Kaynak: İHA
Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu
Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu