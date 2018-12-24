Son Dakika Haberleri: Eges Başarılarını Kutladı

Eges Başarılarını Kutladı

50 dakika önce

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, (EGES) üye, sporcu, gönüllü ve davetlileri bir araya getirdi.

Eges Başarılarını Kutladı, System.String[]
Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, (EGES) üye, sporcu, gönüllü ve davetlileri bir araya getirdi.

Eskişehir Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemekli toplantıda 2018 yılına ait başarılar kutlandı ve gelecek yıla ait hedefler konuşuldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte konuşan EGES Başkanı Ercan Güner, "Yeni yönetim kurulumuz ile daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Kulübümüz 8 branşta B1 yani hiç görmeyen futbol, futsal, goalball, yüzme, halter, judo, atletizim ve satranç dallarında görme engellilerin spor yapmalarını sağlamaktadır. Şehrimizin kulübümüze vereceği destekler sayesinde spor yapan görme engellilerin sayısının artacağına ve katıldığımız 8 branşta şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:44 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:34:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eges Başarılarını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]