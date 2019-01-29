EGESEM'den "İnsan Bedeninde Ruhsal Gücün Keşfi"

Ege Üniversitesi'nin toplumla buluşmanın önemli ayaklarından birisiolan Sürekli Eğitim Merkezi, İzmirlilere konusunda deneyimli akademisyenler ve uzmanlar ile eğitimler vermeye devam ediyor.

Toplumsal Farkındalık Günleri kapsamında yapılacak olan eğitimi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge verecek. İnsan doğasını anlama ve insanın sahip olduğu ruhsal gücü keşfetme yolculuğuna davet eden konferans, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, 31 Ocak 2019 Perşembe günü 17.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.