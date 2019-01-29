Son Dakika Haberleri: EGESEM'den "İnsan Bedeninde Ruhsal Gücün Keşfi"

EGESEM'den "İnsan Bedeninde Ruhsal Gücün Keşfi"

1 saat önce

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde "İnsan Bedeninde Ruhsal Gücün Keşfi" konulu konferans gerçekleştirilecek.

EGESEM'den

Ege Üniversitesi'nin toplumla buluşmanın önemli ayaklarından birisiolan Sürekli Eğitim Merkezi, İzmirlilere konusunda deneyimli akademisyenler ve uzmanlar ile eğitimler vermeye devam ediyor.

Toplumsal Farkındalık Günleri kapsamında yapılacak olan eğitimi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge verecek. İnsan doğasını anlama ve insanın sahip olduğu ruhsal gücü keşfetme yolculuğuna davet eden konferans, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, 31 Ocak 2019 Perşembe günü 17.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:13 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, Güncel
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