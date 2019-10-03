Son Dakika Haberleri: EGİAD Akademi'den Gastronomi Eğitimleri
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EGİAD Akademi'den Gastronomi Eğitimleri

5 dakika önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği, bu yıl ilk kez düzenleyeceği EGİAD Akademi kapsamında birçok etkinliğe imza atıyor.

EGİAD Akademi'den Gastronomi Eğitimleri, System.String[]

Ekim ayını Gastronomi Ayı olarak belirleyen STK, etkinlikler kapsamında ilk faaliyet olarak Zeytincilik sektörünü ele aldı. Zeytincilik sektöründe yaşanan kalite sorununa değinmek, iç tüketimi desteklemek ve tüketicilerin daha bilinçli zeytin ve zeytinyağı tercihini yapabilmesi için Dr. Dilşen Oktay ile "Zeytinyağını Anlamak" etkinliği düzenledi.

EGİAD Akademi Ekim Ayı Gastronomi Etkinlikleri kapsamında 9 Ekim'de "Nedim Atilla İle Türk Mutfağı", 16 Ekim'de "Yasemin Karaçay İle Mindful Beslenme", 23 Ekim'de "Urla Şarapçılık İle Şarap Tadım Eğitimi", 30 Ekim'de "Bortar Group ile Çikolata Workshop" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:32 Kaynak: Bültenler
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